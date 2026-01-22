https://1prime.ru/20260122/rossija-866775812.html

Переговоры России и США по Украине

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в четверг. Ниже приводится справочная информация о российско-американских переговорах по мирному урегулированию на Украине. Будучи президентом США, Джо Байден отказывался проводить переговоры с Россией. Американский лидер заявил, что переговоры будут возможны в том случае, если Путин "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. Дональд Трамп придерживался позиции о необходимости переговоров с Россией и считал, что если бы он был президентом в 2022 году, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы вовсе. Он также заявлял, что в случае переизбрания урегулировать конфликт на Украине "не составит труда". По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток. Однако позднее, уже будучи президентом США, Дональд Трамп заявил, что его прежнее обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом. По словам Дональда Трампа, ситуация на Украине оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал. Двенадцатого февраля 2025 года Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе. В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования. Пятнадцатого февраля 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого был обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины. Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога и договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне. Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня, встреча продлилась около 4,5 часов. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Тринадцатого марта Путин принял Уиткоффа. После встречи в Кремле заявили, что российский президент выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа. Восемнадцатого марта Путин и Трамп продолжили общение по ситуации вокруг Украины. Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности. В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия Россия обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. С российской стороны были отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. В связи с призывом Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права. В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Путин и президент США Дональд Трамп также условились начать переговоры для проработки конкретных деталей договоренности по безопасности судоходства в Черном море. Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры по Украине. С российской стороны в них приняли участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По итогам встречи, которая длилась более 12 часов, Россия и США договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине и условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений; после снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия; отмены санкций против Россельхозбанка; снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием; отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по поручению Путина провел 2-3 апреля 2025 года встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США. В ходе встреч обсуждались вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам. В ходе визита состоялась встреча Дмитриева с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили урегулирование на Украине. Дмитриев также встретился в США с несколькими республиканскими сенаторами. Группа обсудила условия прекращения конфликта на Украине и требования Путина о прекращении огня. Одиннадцатого апреля 2025 года Россию с визитом посетил Уиткофф. Спецпосланник встретился Путиным в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. Двадцать пятого апреля в Кремле прошли очередные переговоры Путина и Уиткоффа. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины. Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Очередная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 6 августа 2025 года. Беседа длилась более трех часов. По словам Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Десятого июля Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине. Встреча продлилась около часа. По ее итогам Рубио заявил, что американская сторона рассчитывает в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине. Рубио отметил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности. Пятнадцатого августа на Аляске (США) состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие Лавров и Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске. Он также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. Двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине, добавил президент РФ. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться. Вопросы украинского урегулирования также обсуждались в ходе телефонных переговоров президентов России и США 19 мая, 4 и 14 июня, 3 июля, 19 августа и 16 октября 2025 года. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 24-26 октября совершил визит в США. Его поездка, которая стала первым российско-американским контактом столь высокого уровня после введения санкций против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа и отмены саммита в Будапеште, проходит в закрытом режиме. Список встреч Дмитриева не разглашался, однако портал Axios называл одним из его собеседников Уиткоффа, сообщая об их контакте в Майами. В интервью американским СМИ Дмитриев подтвердил готовность РФ к скорейшему дипломатическому решению украинского конфликта и высоко оценил миротворческие усилия президента Трампа, несмотря на ужесточение его курса. Двадцать шестого ноября в Абу-Даби состоялась встреча представителей российских спецслужб с новым спецпредставителем США по Украине, министром армии США Дэниелом Дрисколлом. По словам Путина, спецпредставитель США по Украине пришел на встречу представителей спецслужб РФ и Украины. Второго декабря Путин принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Дмитриев и Ушаков. По словам последнего, на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть мирного плана США. Компромиссный вариант найти пока не удалось: с одними предложениями Россия согласна, с другими — нет. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы. Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна. Двадцать первого декабря Дмитриев продолжил переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. По словам Дмитриева, дискуссия была конструктивной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не будет комментировать информацию, которую Дмитриев привез из США по украинскому урегулированию, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно. Двадцать шестого декабря Песков сообщил, что представители России и США поговорили по телефону. С российской стороны в разговоре участвовал Ушаков, с американской — несколько представителей Белого дома. Агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждало, что в разговоре также участвовал Дмитриев. Двадцать восьмого декабря состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. Беседу организовали по инициативе Трампа, он хотел обсудить с Путиным несколько вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским. Разговор продолжался один час 15 минут. В ходе беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая - вопросами экономической сферы. Двадцать девятого декабря 2025 года между российским и американским президентами был проведен очередной телефонный разговор. Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали Путина об основных итогах переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией. Восьмого января портал Axios со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером. Отмечалось, что Белый дом якобы "пришел к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа" и хочет получить "четкий ответ" от Путина на предложение США по урегулированию конфликта. Двадцатого января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом. На встрече также присутствовал Кушнер. Переговоры продлились более двух часов. Стороны положительно оценили прошедшую встречу, однако на вопрос о темах разговора Дмитриев отвечать отказался. Песков заявлял, что через главу РФПИ с американцами планировалось обменяться сведениями для заключения мирного соглашения по Украине.

