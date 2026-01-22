https://1prime.ru/20260122/rossija-866776195.html

Межгосударственные отношения России и Палестины

Межгосударственные отношения России и Палестины - 22.01.2026, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Палестины

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом в четверг. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T01:04+0300

2026-01-22T01:04+0300

2026-01-22T01:04+0300

экономика

общество

палестина

газа

москва

владимир путин

сергей лавров

дмитрий медведев

оон

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866776195.jpg?1769033062

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом в четверг. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Палестины. Двусторонние отношения между Советским Союзом и Палестиной были установлены 27 ноября 1974 года в ходе визита в Москву председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата, когда СССР официально признал ООП единственным законным представителем арабского народа Палестины. В 1976 году в Москве было открыто Представительство ООП. В 1988 году СССР официально признал Государство Палестина. В 1990 году представительство было преобразовано в посольство. В 1995 году в Газе начало функционировать представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года представительство было переведено в Рамаллу. После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января – 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Всего с 2005 года Махмуд Аббас более 20 раз посещал Россию. 12-14 августа 2024 года президент Палестина Махмуд Аббас посетил Россию с официальным визитом. Тринадцатого августа в Ново-Огареве прошли переговоры Путина и Аббаса. Двадцать четвертого октября 2024 года Путин провел переговоры с Аббасом "на полях" саммита БРИКС в Казани. Девятого мая 2025 года Аббас принял участие в праздничных мероприятиях в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Десятого мая Путин встретился с Аббасом. Президенты Российской Федерации посещали палестинские территории четыре раза. Двадцать девятого апреля 2005 года Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Путина с Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "процессе экономического возрождения палестинских территорий включая Газу". Отдельная встреча лидеров состоялась в феврале 2007 года в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне Путина. Восемнадцатого января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон). Двадцать шестого июня 2012 года прошел второй рабочий визит Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Путин и Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне. Путин и Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры. Двадцать третьего января 2020 года Путин посетил Вифлеем с рабочим визитом. В ходе переговоров с Аббасом обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, ближневосточная проблематика и др. Тринадцатого октября 2022 года Путин и Аббас провели встречу в Астане "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в ноябре 2004 года, в октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Лавров встречался с Аббасом в Аммане. Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики посещал Россию с рабочими визитами в декабре 2018 года, апреле 2019 года и в мае 2021 года. Двадцать пятого апреля 2023 года главы внешнеполитических ведомств России и Палестины провели встречу в Нью-Йорке (США). Одиннадцатого мая 2023 года в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом. Очередная рабочая встреча Лаврова и Рияда аль-Малики прошла 23 января 2024 года в Нью-Йорке. Пятнадцатого мая 2024 года в Манаме (Бахрейн) "на полях" 33-го саммита Лиги арабских государств специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с Аббасом. Поддерживается диалог по линии министерств и ведомств двух стран. Двадцать девятого июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Палестинского национального совета Рухи Фаттухом. Беседа состоялась "на полях" шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. Россия – участник созданного в 2001 году ближневосточного "квартета" международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН) – единственного легитимного механизма сопровождения процесса арабо-израильского урегулирования, одобренного резолюциями СБ ООН 1397 и 1515. В начале октября 2023 года обстановка в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число жертв израильской агрессии достигло 70,1 тысячи человек, пострадали 170 983 человека. Уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября 2025 года, в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900. По оценкам, восстановление полуэксклава займет около 10 лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов. Согласно позиции Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ходе визита Аббаса в Россию в апреле 2015 года было заключено Соглашение о создании Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Ее очередное, пятое заседание прошло 5 декабря 2024 года в Москве. В 2023 году, согласно базе данных ООН COMTRADE по международной торговле, импорт Палестины из России составил 60,54 миллиона долларов. В его основе – железо и сталь (15,88 миллиона долларов), зерновые (14,80 миллиона долларов), алюминий (10,13 миллиона долларов), пластмассы (5,77 миллиона долларов) и пр. Экспорт палестинских товаров в Россию в 2023 году составил 141 тысячу долларов. В его структуре – фрукты, орехи, кожура цитрусовых, дыни. За 2024 год РФ отгрузила на палестинский рынок кондитерских изделий на сумму 1,5 миллиона долларов, а с января по июль 2025 года – около 500 тонн кондитерских изделий на сумму свыше 1,6 миллиона долларов. Основными драйверами роста стали мучные (почти 900 тысяч долларов) и шоколадные (более 700 тысяч долларов) кондитерские изделия. В целом за семь месяцев 2025 года Россия экспортировала в Палестину около трех тысяч тонн агропромышленной продукции на сумму свыше четырех миллионов долларов, что в три раза больше по объему и в 2,4 раза – по стоимости, чем за тот же период 2024 года. Россия оказывает многостороннюю помощь Палестине – финансовую, техническую, сельскохозяйственную, гуманитарную и в сфере чрезвычайной поддержки. Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. Десятого октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК, которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕАЭС. По итогам 2024 года Россия передала нуждающимся более 800 тонн грузов, включая продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В июне 2025 года по распоряжению правительства России, в Палестину была направлена гуманитарная помощь в виде 30 тысяч тонн пшеницы. В мае 2024 года Минздравы России и Палестины разработали "дорожную карту" по оказанию медицинской помощи палестинцам. Россия оказывает Палестине большую поддержку в поставках лекарств, сотрудничество осуществляется на нескольких уровнях. ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Одним из приоритетных направлений российско-палестинского взаимодействия остается укрепление гуманитарных связей. Развивается сотрудничество в сфере образования, в том числе на уровне высших учебных заведений. Обсуждается возможность запуска образовательных программ среднего профессионального образования. В двух школах Палестины изучается русский язык: в Школе российско-палестинской дружбы для мальчиков и Русской школе для девочек. Кроме того, в рамках Международного гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" Россия направили в Палестину учителей русского языка. Действует Императорское Православное Палестинское Общество, начало деятельности которого восходит к 1882 году. Российские туристы и паломники посещают расположенные в Палестине святые места, в основном в Вифлееме, Иерихоне и Хевроне. В ноябре 2010 года было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. В торжественной церемонии его открытия в январе 2011 года участвовал Дмитрий Медведев. Двадцать шестого июня 2012 года в присутствии Путина и Аббаса был открыт Российский центр науки и культуры в Вифлееме. В Палестине в двух школах ведется преподавание на русском языке. Первого сентября 2014 года открылась Школа Российско-Палестинской дружбы – первая государственная русская школа для мальчиков. С 1 сентября 2015 года в ней стал преподаваться русский язык. Палестинская школа для девочек в Вифании – частная общеобразовательная школа при Русском православном Гефсиманском женском монастыре. Русский язык здесь преподают с третьего класса. В мае 2017 года в Вифлееме открылся возведенный при российском участии многофункциональный комплекс, включающий зал для единоборств, музыкальную школу и бизнес-центр. В 2024 году международный детский центр "Артек" (Республика Крым) посетили 20 палестинских детей.

палестина

газа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , палестина, газа, москва, владимир путин, сергей лавров, дмитрий медведев, оон, совет федерации, ес