Экспорт из Японии в Россию в 2025 году вырос

ТОКИО, 22 янв – ПРАЙМ. Общий объём экспорта из Японии в Россию по итогам 2025 года вырос на 11,8% в годовом выражении, а импорт из РФ снизился на 3,7%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной в четверг министерством финансов страны. Так, экспорт по итогам календарного года составил 366,5 миллиарда иен (около 2,31 миллиарда долларов), а импорт — 828,6 миллиарда иен (около 5,23 миллиарда долларов). В частности, импорт СПГ из России за 12 месяцев вырос на 2,0%, а угля — снизился на 1,4%. Импорт рыбы и рыбной продукции за календарный 2025 год увеличился на 9,4%, однако импорт овощей просел на на 12,2%, зерновых — на 22,4%, фруктов - на 90,3%. Вместе с этим за отчётный период увеличился экспорт медицинской продукции на 25,7%, пластика - на 53,8%, резины - на 23,5%. Также вырос объём экспорта компьютеров в Россию на 121,9%. Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию при этом в 2025 году упал на 6,3%, мотоциклов - на 66, 5%, а запчастей - на 15,4%.

