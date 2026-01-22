Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт из Японии в Россию в 2025 году вырос на 11,8 процента - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260122/rossija-866779220.html
Экспорт из Японии в Россию в 2025 году вырос на 11,8 процента
Экспорт из Японии в Россию в 2025 году вырос на 11,8 процента - 22.01.2026, ПРАЙМ
Экспорт из Японии в Россию в 2025 году вырос на 11,8 процента
Общий объём экспорта из Японии в Россию по итогам 2025 года вырос на 11,8% в годовом выражении, а импорт из РФ снизился на 3,7%, свидетельствуют данные торговой | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T03:50+0300
2026-01-22T05:39+0300
экономика
россия
бизнес
япония
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866779220.jpg?1769049558
ТОКИО, 22 янв – ПРАЙМ. Общий объём экспорта из Японии в Россию по итогам 2025 года вырос на 11,8% в годовом выражении, а импорт из РФ снизился на 3,7%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной в четверг министерством финансов страны. Так, экспорт по итогам календарного года составил 366,5 миллиарда иен (около 2,31 миллиарда долларов), а импорт — 828,6 миллиарда иен (около 5,23 миллиарда долларов). В частности, импорт СПГ из России за 12 месяцев вырос на 2,0%, а угля — снизился на 1,4%. Импорт рыбы и рыбной продукции за календарный 2025 год увеличился на 9,4%, однако импорт овощей просел на на 12,2%, зерновых — на 22,4%, фруктов - на 90,3%. Вместе с этим за отчётный период увеличился экспорт медицинской продукции на 25,7%, пластика - на 53,8%, резины - на 23,5%. Также вырос объём экспорта компьютеров в Россию на 121,9%. Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию при этом в 2025 году упал на 6,3%, мотоциклов - на 66,5%, а запчастей - на 15,4%. В декабре 2025 года экспорт Японии в Россию вырос на 27,3% — до 30,611 миллиарда иен (около 193,2 миллиона долларов), а импорт из РФ увеличился на 1,9% — до 79,943 миллиарда иен (около 504,4 миллиона долларов). В частности, импорт СПГ из России в декабре сократился на 3,5%, а угля — на 6,1%. При этом, импорт рыбы и рыбной продукции из России в последнем месяце года вырос на 17,7% по сравнению с декабрем 2024 года, овощей — на 15,4%, зерновых — на 364,1%. Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в декабре увеличился на 37,5%, а мотоциклов, наоборот, сократился на 43,8%.
япония
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, япония, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЯПОНИЯ, РФ
03:50 22.01.2026 (обновлено: 05:39 22.01.2026)
 
Экспорт из Японии в Россию в 2025 году вырос на 11,8 процента

Экспорт из Японии в Россию вырос на 11,8 процента, импорт снизился на 3,7 процента

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 22 янв – ПРАЙМ. Общий объём экспорта из Японии в Россию по итогам 2025 года вырос на 11,8% в годовом выражении, а импорт из РФ снизился на 3,7%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной в четверг министерством финансов страны.
Так, экспорт по итогам календарного года составил 366,5 миллиарда иен (около 2,31 миллиарда долларов), а импорт — 828,6 миллиарда иен (около 5,23 миллиарда долларов).
В частности, импорт СПГ из России за 12 месяцев вырос на 2,0%, а угля — снизился на 1,4%.
Импорт рыбы и рыбной продукции за календарный 2025 год увеличился на 9,4%, однако импорт овощей просел на на 12,2%, зерновых — на 22,4%, фруктов - на 90,3%.
Вместе с этим за отчётный период увеличился экспорт медицинской продукции на 25,7%, пластика - на 53,8%, резины - на 23,5%. Также вырос объём экспорта компьютеров в Россию на 121,9%.
Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию при этом в 2025 году упал на 6,3%, мотоциклов - на 66,5%, а запчастей - на 15,4%.
В декабре 2025 года экспорт Японии в Россию вырос на 27,3% — до 30,611 миллиарда иен (около 193,2 миллиона долларов), а импорт из РФ увеличился на 1,9% — до 79,943 миллиарда иен (около 504,4 миллиона долларов).
В частности, импорт СПГ из России в декабре сократился на 3,5%, а угля — на 6,1%.
При этом, импорт рыбы и рыбной продукции из России в последнем месяце года вырос на 17,7% по сравнению с декабрем 2024 года, овощей — на 15,4%, зерновых — на 364,1%.
Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в декабре увеличился на 37,5%, а мотоциклов, наоборот, сократился на 43,8%.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесЯПОНИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала