Аналитики оценили шансы рубля на укрепление

2026-01-22T23:28+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль может еще укрепиться на фоне геополитики и жесткой монетарной политики ЦБ РФ, доллар при этом в ближайшее время может упасть до 70-74 рублей, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты. Официальный курс доллара от ЦБ РФ в наступившем году уже упал ниже минимума прошлого года – до 76,04 рубля, а точнее – с весны 2023 года. Прошлый год он завершал на отметке 78,23 рубля. Российский рубль имеет хорошие шансы на дальнейшее укрепление: доллар в ближайшее время может упасть до 74 рублей, а, возможно, и до 72 рублей, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Растущие ожидания относительно более медленного снижения ключевой ставки дестимулируют спрос на валютные активы. Импорт остается низким как сезонно, так и за счет хороших поступлений в декабре 2025 года", - поясняет он. С технической точки зрения курс доллара на форексе подошел вплотную к минимуму декабря прошлого года 75,54 рубля, и стабилизация ниже него позволит ожидать снижения курса к июльскому минимуму 74,02 рубля, оценивает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. "Ниже 74,02 рубля доллар не опускался с февраля 2023 года, а способность рубля отвоевать указанную отметку может наблюдаться на фоне дальнейшего улучшения геополитической ситуации и увеличения вероятности заключения мирного соглашения по Украине. Следующими целями движения ниже 74,02 рубля могут стать отметки 72,5 рубля и 70,5 рубля", - добавляет она. Ожидание прогресса в переговорах по Украине оказывает поддержку рублю, и дальнейший позитив в этой сфере может толкнуть доллар до 72 рублей и даже, возможно, до 70 рублей в ближайшие недели, полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "В то же время, долгосрочные перспективы рубля менее оптимистичны. Нефть сейчас дешевая, и это риск нарастания негатива для рубля. К концу года доллар может стоить 92 рубля", – резюмировал он.

