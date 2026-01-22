Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики оценили шансы рубля на укрепление - 22.01.2026
Аналитики оценили шансы рубля на укрепление
23:28 22.01.2026
 
Аналитики оценили шансы рубля на укрепление

Аналитики Вайсберг и Кожухова: курс доллара в ближайшее время может упасть до 70-74 рублей

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль может еще укрепиться на фоне геополитики и жесткой монетарной политики ЦБ РФ, доллар при этом в ближайшее время может упасть до 70-74 рублей, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ в наступившем году уже упал ниже минимума прошлого года – до 76,04 рубля, а точнее – с весны 2023 года. Прошлый год он завершал на отметке 78,23 рубля.
Российский рубль имеет хорошие шансы на дальнейшее укрепление: доллар в ближайшее время может упасть до 74 рублей, а, возможно, и до 72 рублей, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Растущие ожидания относительно более медленного снижения ключевой ставки дестимулируют спрос на валютные активы. Импорт остается низким как сезонно, так и за счет хороших поступлений в декабре 2025 года", - поясняет он.
С технической точки зрения курс доллара на форексе подошел вплотную к минимуму декабря прошлого года 75,54 рубля, и стабилизация ниже него позволит ожидать снижения курса к июльскому минимуму 74,02 рубля, оценивает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.
"Ниже 74,02 рубля доллар не опускался с февраля 2023 года, а способность рубля отвоевать указанную отметку может наблюдаться на фоне дальнейшего улучшения геополитической ситуации и увеличения вероятности заключения мирного соглашения по Украине. Следующими целями движения ниже 74,02 рубля могут стать отметки 72,5 рубля и 70,5 рубля", - добавляет она.
Ожидание прогресса в переговорах по Украине оказывает поддержку рублю, и дальнейший позитив в этой сфере может толкнуть доллар до 72 рублей и даже, возможно, до 70 рублей в ближайшие недели, полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "В то же время, долгосрочные перспективы рубля менее оптимистичны. Нефть сейчас дешевая, и это риск нарастания негатива для рубля. К концу года доллар может стоить 92 рубля", – резюмировал он.
 
Рынок РФ УКРАИНА Елена Кожухова Сергей Суверов ИК "ВЕЛЕС Капитал" УК Арикапитал
 
 
