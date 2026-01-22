Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Денежный объем рынка легковых авто снизился впервые за десять лет - 22.01.2026, ПРАЙМ
Денежный объем рынка легковых авто снизился впервые за десять лет
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок легковых автомобилей по итогам 2025 года впервые за 10 лет показал снижение объема в денежном выражении и снизился до 13,8 триллиона рублей с 14,97 триллиона в предшествовавшем году, следует из данных ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Как указывается в презентации ассоциации, последний раз суммарные траты россиян на новые и подержанные легковые автомобили снижались в 2015 году. Тогда они составили 3,91 триллиона рублей после 4,78 триллиона в 2014 году. По итогам же 2025 года на легковушки с пробегом траты сократились на 1,7% и составили 9,18 триллиона рублей, а на новые - на 18,4%, до 4,61 триллиона рублей. Продажи новых легковых автомобилей, согласно данным в презентации РОАД, в 2025 году снизились на 16,4% и составили 1,4 миллиона единиц. Рынок машин с пробегом вырос на 2,4%, до 7 миллионов машин.
2026
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044869_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_5c586d84209e2e04a5b7bec712e9675e.jpg
1920
1920
true
10:12 22.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок легковых автомобилей по итогам 2025 года впервые за 10 лет показал снижение объема в денежном выражении и снизился до 13,8 триллиона рублей с 14,97 триллиона в предшествовавшем году, следует из данных ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
Как указывается в презентации ассоциации, последний раз суммарные траты россиян на новые и подержанные легковые автомобили снижались в 2015 году. Тогда они составили 3,91 триллиона рублей после 4,78 триллиона в 2014 году.
По итогам же 2025 года на легковушки с пробегом траты сократились на 1,7% и составили 9,18 триллиона рублей, а на новые - на 18,4%, до 4,61 триллиона рублей.
Продажи новых легковых автомобилей, согласно данным в презентации РОАД, в 2025 году снизились на 16,4% и составили 1,4 миллиона единиц. Рынок машин с пробегом вырос на 2,4%, до 7 миллионов машин.
 
