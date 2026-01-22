https://1prime.ru/20260122/rynok-866785998.html
Денежный объем рынка легковых авто снизился впервые за десять лет
2026-01-22T10:12+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок легковых автомобилей по итогам 2025 года впервые за 10 лет показал снижение объема в денежном выражении и снизился до 13,8 триллиона рублей с 14,97 триллиона в предшествовавшем году, следует из данных ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Как указывается в презентации ассоциации, последний раз суммарные траты россиян на новые и подержанные легковые автомобили снижались в 2015 году. Тогда они составили 3,91 триллиона рублей после 4,78 триллиона в 2014 году. По итогам же 2025 года на легковушки с пробегом траты сократились на 1,7% и составили 9,18 триллиона рублей, а на новые - на 18,4%, до 4,61 триллиона рублей. Продажи новых легковых автомобилей, согласно данным в презентации РОАД, в 2025 году снизились на 16,4% и составили 1,4 миллиона единиц. Рынок машин с пробегом вырос на 2,4%, до 7 миллионов машин.
