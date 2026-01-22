https://1prime.ru/20260122/rynok-866802692.html
Российский рынок акций снизился на 0,09%
Российский рынок акций снизился на 0,09% - 22.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,09%
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,09%, следует из данных Московской биржи. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T20:51+0300
2026-01-22T20:51+0300
2026-01-22T20:51+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,09%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,09% - до 2768,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,31% - до 1178,87 пункта, долларовый РТС – на 1,85%, до 1146,77 пункта. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к юаню и доллару.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций снизился на 0,09%
Рынок акций РФ за основную торговую сессию четверга снизился на 0,09%