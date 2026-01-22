https://1prime.ru/20260122/rynok-866802692.html

Российский рынок акций снизился на 0,09%

Российский рынок акций снизился на 0,09%

22.01.2026 Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,09%, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,09%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,09% - до 2768,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,31% - до 1178,87 пункта, долларовый РТС – на 1,85%, до 1146,77 пункта. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к юаню и доллару.

