https://1prime.ru/20260122/ryutte-866798907.html
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе - 22.01.2026, ПРАЙМ
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе
Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран - членов НАТО препятствует их независимости от США, заявил британский журналист Афшин Раттанси в... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T17:45+0300
2026-01-22T17:45+0300
2026-01-22T17:45+0300
мировая экономика
общество
запад
сша
вашингтон
марк рютте
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926620_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90314a5ff54ee11b99bbd919f26d2482.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран - членов НАТО препятствует их независимости от США, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X.Так журналист отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что главным противником альянса является Россия."Европейские страны НАТО останутся вассалами Вашингтона, поскольку их руководство лишено воображения, чтобы мыслить нестандартно, выходя за рамки догматичного, саморазрушительного мировоззрения", — написал он.Раттанси также обратил внимание на недальновидность лидеров европейских государств, которые до сих пор не смогли понять, что урегулирование вражды с Россией отвечает их интересам.Ранее американская газета Washington Post писала, что разногласия внутри НАТО грозят ее существованию.Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251214/ryutte-865521713.html
https://1prime.ru/20260122/germaniya-866798664.html
запад
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926620_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5997cf96233725ef75de7327893b2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , запад, сша, вашингтон, марк рютте, нато, мид
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, США, ВАШИНГТОН, Марк Рютте, НАТО, МИД
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе
Журналист Раттанси: европейские члены НАТО рискуют навсегда остаться вассалами США