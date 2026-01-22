Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/ryutte-866798907.html
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе - 22.01.2026, ПРАЙМ
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе
Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран - членов НАТО препятствует их независимости от США, заявил британский журналист Афшин Раттанси в... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T17:45+0300
2026-01-22T17:45+0300
мировая экономика
общество
запад
сша
вашингтон
марк рютте
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926620_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90314a5ff54ee11b99bbd919f26d2482.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран - членов НАТО препятствует их независимости от США, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X.Так журналист отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что главным противником альянса является Россия."Европейские страны НАТО останутся вассалами Вашингтона, поскольку их руководство лишено воображения, чтобы мыслить нестандартно, выходя за рамки догматичного, саморазрушительного мировоззрения", — написал он.Раттанси также обратил внимание на недальновидность лидеров европейских государств, которые до сих пор не смогли понять, что урегулирование вражды с Россией отвечает их интересам.Ранее американская газета Washington Post писала, что разногласия внутри НАТО грозят ее существованию.Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251214/ryutte-865521713.html
https://1prime.ru/20260122/germaniya-866798664.html
запад
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926620_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5997cf96233725ef75de7327893b2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , запад, сша, вашингтон, марк рютте, нато, мид
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, США, ВАШИНГТОН, Марк Рютте, НАТО, МИД
17:45 22.01.2026
 
Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе

Журналист Раттанси: европейские члены НАТО рискуют навсегда остаться вассалами США

© Фото : NATO Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран - членов НАТО препятствует их независимости от США, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X.
Так журналист отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что главным противником альянса является Россия.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
"Русский медведь идет". На Западе высмеяли выпад Рютте в адрес России
14 декабря 2025, 05:28
"Европейские страны НАТО останутся вассалами Вашингтона, поскольку их руководство лишено воображения, чтобы мыслить нестандартно, выходя за рамки догматичного, саморазрушительного мировоззрения", — написал он.
Раттанси также обратил внимание на недальновидность лидеров европейских государств, которые до сих пор не смогли понять, что урегулирование вражды с Россией отвечает их интересам.
Ранее американская газета Washington Post писала, что разногласия внутри НАТО грозят ее существованию.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
"Нельзя исключить". В Германии высказались о войне с Россией
17:40
 
Мировая экономикаОбществоЗАПАДСШАВАШИНГТОНМарк РюттеНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала