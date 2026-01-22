https://1prime.ru/20260122/ryutte-866798907.html

Дерзкое заявление Рютте о России вызвало гнев на Западе

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран - членов НАТО препятствует их независимости от США, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X.Так журналист отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что главным противником альянса является Россия."Европейские страны НАТО останутся вассалами Вашингтона, поскольку их руководство лишено воображения, чтобы мыслить нестандартно, выходя за рамки догматичного, саморазрушительного мировоззрения", — написал он.Раттанси также обратил внимание на недальновидность лидеров европейских государств, которые до сих пор не смогли понять, что урегулирование вражды с Россией отвечает их интересам.Ранее американская газета Washington Post писала, что разногласия внутри НАТО грозят ее существованию.Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

