Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый второй российский самолет должен быть отечественного производства - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/samolet-866775364.html
Каждый второй российский самолет должен быть отечественного производства
Каждый второй российский самолет должен быть отечественного производства - 22.01.2026, ПРАЙМ
Каждый второй российский самолет должен быть отечественного производства
Каждый второй самолет во флоте российских авиакомпаний должен быть отечественного производства, следует из документов правительства, которые изучило РИА... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T00:25+0300
2026-01-22T00:25+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866775364.jpg?1769030705
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Каждый второй самолет во флоте российских авиакомпаний должен быть отечественного производства, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости. "Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков ... 2030 год - 50%", - говорится в документе. Сейчас в парках отечественных авиакомпаний 19% самолетов российского производства, к 2028 году этот показатель должен достигнуть 30%, а к 2030 году - 50%. Также запланировано увеличение количества отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) на российском рынке. Если сейчас российские БАС составляют около 43% рынка, к 2028 году их должно быть более половины, а к 2030 году - более 70%. В январе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Михаил Мишустин
00:25 22.01.2026
 
Каждый второй российский самолет должен быть отечественного производства

Правительство: каждый второй российский самолет должен быть отечественного производства

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Каждый второй самолет во флоте российских авиакомпаний должен быть отечественного производства, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости.
"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков ... 2030 год - 50%", - говорится в документе.
Сейчас в парках отечественных авиакомпаний 19% самолетов российского производства, к 2028 году этот показатель должен достигнуть 30%, а к 2030 году - 50%.
Также запланировано увеличение количества отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) на российском рынке. Если сейчас российские БАС составляют около 43% рынка, к 2028 году их должно быть более половины, а к 2030 году - более 70%.
В январе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала