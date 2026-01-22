https://1prime.ru/20260122/samolet-866775364.html

Каждый второй российский самолет должен быть отечественного производства

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Каждый второй самолет во флоте российских авиакомпаний должен быть отечественного производства, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости. "Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков ... 2030 год - 50%", - говорится в документе. Сейчас в парках отечественных авиакомпаний 19% самолетов российского производства, к 2028 году этот показатель должен достигнуть 30%, а к 2030 году - 50%. Также запланировано увеличение количества отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) на российском рынке. Если сейчас российские БАС составляют около 43% рынка, к 2028 году их должно быть более половины, а к 2030 году - более 70%. В январе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.

