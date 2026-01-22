Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк приобрел 41,9% акций производителя электроники ГК "Элемент" - 22.01.2026
Сбербанк приобрел 41,9% акций производителя электроники ГК "Элемент"
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сбербанк приобрел 41,9% акций производителя электроники ГК "Элемент" за 27 миллиардов рублей, сообщил банк. "Сбер закрыл сделку по покупке 41,9% акций в ПАО "Элемент" - ведущем отечественном производителе микроэлектроники и полупроводников… Сумма сделки составила 27 миллиардов рублей", - говорится в сообщении банка. ПАО "Элемент" было создано в 2019 году как совместное предприятие АФК "Система" и госкорпорации "Ростех". В 2024 году группа "Элемент" провела первичное размещение акций на СПБ Бирже, став первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники на российском фондовом рынке.
2026
21:53 22.01.2026
 
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сбербанк приобрел 41,9% акций производителя электроники ГК "Элемент" за 27 миллиардов рублей, сообщил банк.
"Сбер закрыл сделку по покупке 41,9% акций в ПАО "Элемент" - ведущем отечественном производителе микроэлектроники и полупроводников… Сумма сделки составила 27 миллиардов рублей", - говорится в сообщении банка.
ПАО "Элемент" было создано в 2019 году как совместное предприятие АФК "Система" и госкорпорации "Ростех". В 2024 году группа "Элемент" провела первичное размещение акций на СПБ Бирже, став первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники на российском фондовом рынке.
 
