Сбербанк приобрел 41,9% акций производителя электроники ГК "Элемент"

Сбербанк приобрел 41,9% акций производителя электроники ГК "Элемент"

2026-01-22T21:53+0300

бизнес

банки

финансы

сбербанк

гк "элемент"

афк "система"

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сбербанк приобрел 41,9% акций производителя электроники ГК "Элемент" за 27 миллиардов рублей, сообщил банк. "Сбер закрыл сделку по покупке 41,9% акций в ПАО "Элемент" - ведущем отечественном производителе микроэлектроники и полупроводников… Сумма сделки составила 27 миллиардов рублей", - говорится в сообщении банка. ПАО "Элемент" было создано в 2019 году как совместное предприятие АФК "Система" и госкорпорации "Ростех". В 2024 году группа "Элемент" провела первичное размещение акций на СПБ Бирже, став первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники на российском фондовом рынке.

