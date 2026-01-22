https://1prime.ru/20260122/sberbank-866786524.html

Сбербанк предложит рынку ИИ-агента для анализа больших массивов данных

2026-01-22T10:52+0300

технологии

сбербанк

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сбербанк в наступившем году выведет на рынок программный продукт для платформы Process Mining, который способен анализировать большие массивы информации, от этом заявил зампред правления кредитной организации Тарас Скворцов. "Наша команда разработала и внедрила первого в России ИИ-агента такого профиля, который находит скрытые взаимосвязи в данных, генерирует обоснованные гипотезы… В 2025 году мы запустили решение внутри "Сбера", а в этом году предложим его рынку", - его слова представлены в пресс-релизе в рамках конференции Sber Process Mining. Технология Process Mining помогает оптимизировать бизнес-процессы на основе цифровых следов и предлагает более эффективные пути решения задач. Инструменты процессной аналитики дают понятные, измеримые результаты, повышая прозрачность бизнес-процессов и снижая затраты. Скворцов подчеркнул, что этот агент не заменяет специалиста, а становится его помощником - благодаря его применению в Process Mining, у эксперта-аналитика время на анализ информации сокращается в четыре раза. Зампред убежден, что широкое применение агента кардинально изменит процессную аналитику в стране. "Она станет доступной компаниям любого масштаба, появятся конкурирующие решения, и в итоге у бизнеса будет больше возможностей для повышения эффективности процессов и качества обслуживания клиентов", - заключил он.

2026

Новости

технологии, сбербанк, банки, финансы