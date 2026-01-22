Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн - 22.01.2026
https://1prime.ru/20260122/serebro-866788214.html
Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн
Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн - 22.01.2026, ПРАЙМ
Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн
Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи в первую рабочую неделю года составил 5,4 тонны – максимальное | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T12:23+0300
2026-01-22T12:23+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи в первую рабочую неделю года составил 5,4 тонны – максимальное значение за все время проведения торгов, следует из сообщения торговой площадки. "Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи в первую рабочую неделю января 2026 года составил 5,4 тонны – максимальное значение за все время проведения торгов. Для сравнения, за 2025 год этот показатель составил 1,3 тонны", - говорится в сообщении. При этом совокупный объем торгов серебром спот за первые десять торговых дней года составил 43 тонны, что более чем вдвое превысило показатель за весь январь прошлого года, а в денежном выражении объем торгов за указанный период вырос в четыре раза по сравнению с показателем за весь январь прошлого года и составил 9,4 миллиарда рублей, отмечается там же. Доля частных инвесторов в таких сделках в текущем месяце составляет 61%, физические лица с начала 2025 года заключили уже более 35 тысяч сделок с серебром на Московской бирже общим объемом 5,1 миллиарда рублей, отметила биржа. Объем сделок спот и своп с серебром на рынке драгоценных металлов Московской биржи в прошлом году составил 52 миллиарда рублей (365 тонн), а совокупный объем сделок на рынке драгметаллов по итогам прошлого года утроился и превысил 3 триллиона рублей.
2026
12:23 22.01.2026
 
Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн

Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже впервые превысил 5 тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи в первую рабочую неделю года составил 5,4 тонны – максимальное значение за все время проведения торгов, следует из сообщения торговой площадки.
"Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи в первую рабочую неделю января 2026 года составил 5,4 тонны – максимальное значение за все время проведения торгов. Для сравнения, за 2025 год этот показатель составил 1,3 тонны", - говорится в сообщении.
При этом совокупный объем торгов серебром спот за первые десять торговых дней года составил 43 тонны, что более чем вдвое превысило показатель за весь январь прошлого года, а в денежном выражении объем торгов за указанный период вырос в четыре раза по сравнению с показателем за весь январь прошлого года и составил 9,4 миллиарда рублей, отмечается там же.
Доля частных инвесторов в таких сделках в текущем месяце составляет 61%, физические лица с начала 2025 года заключили уже более 35 тысяч сделок с серебром на Московской бирже общим объемом 5,1 миллиарда рублей, отметила биржа.
Объем сделок спот и своп с серебром на рынке драгоценных металлов Московской биржи в прошлом году составил 52 миллиарда рублей (365 тонн), а совокупный объем сделок на рынке драгметаллов по итогам прошлого года утроился и превысил 3 триллиона рублей.
 
