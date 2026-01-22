https://1prime.ru/20260122/serebro-866788214.html

Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн

Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн - 22.01.2026, ПРАЙМ

Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн

Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи в первую рабочую неделю года составил 5,4 тонны – максимальное | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T12:23+0300

2026-01-22T12:23+0300

2026-01-22T12:23+0300

торги

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи в первую рабочую неделю года составил 5,4 тонны – максимальное значение за все время проведения торгов, следует из сообщения торговой площадки. "Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи в первую рабочую неделю января 2026 года составил 5,4 тонны – максимальное значение за все время проведения торгов. Для сравнения, за 2025 год этот показатель составил 1,3 тонны", - говорится в сообщении. При этом совокупный объем торгов серебром спот за первые десять торговых дней года составил 43 тонны, что более чем вдвое превысило показатель за весь январь прошлого года, а в денежном выражении объем торгов за указанный период вырос в четыре раза по сравнению с показателем за весь январь прошлого года и составил 9,4 миллиарда рублей, отмечается там же. Доля частных инвесторов в таких сделках в текущем месяце составляет 61%, физические лица с начала 2025 года заключили уже более 35 тысяч сделок с серебром на Московской бирже общим объемом 5,1 миллиарда рублей, отметила биржа. Объем сделок спот и своп с серебром на рынке драгоценных металлов Московской биржи в прошлом году составил 52 миллиарда рублей (365 тонн), а совокупный объем сделок на рынке драгметаллов по итогам прошлого года утроился и превысил 3 триллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, рынок