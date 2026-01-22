https://1prime.ru/20260122/serebro-866803445.html
Цена на серебро поставила новый рекорд
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет более чем на 3,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 96 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.54 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,62% - до 95,975 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые поднимался выше отметки в 96 долларов.
