Соцфонд подготовил данные для назначения пенсий в 2026 году
Соцфонд подготовил данные для назначения пенсий в 2026 году
Экономика, РОССИЯ, Социальный фонд
03:32 22.01.2026 (обновлено: 05:02 22.01.2026)
 
Соцфонд подготовил данные для назначения пенсий в 2026 году

Соцфонд подготовил данные для назначения пенсий для 1,5 миллиона россиян в 2026 году

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Социальный фонд России (СФР) подготовил к назначению пенсии в 2026 году сведения о более чем 1,5 миллионах россиян, которые достигнут пенсионного возраста до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд России ведет заблаговременную работу по подготовке граждан к назначению пенсии. В прошлом году мероприятия по уточнению сведений коснулись более 1,5 миллионов человек, которые достигают возраста для назначения пенсии в 2026 году", - говорится в сообщении.
Как объяснили в фонде, в рамках подготовки сведений для назначения пенсии специалисты актуализируют лицевые счета, собирают и проверяют информацию, которая напрямую влияет на размер будущих выплат. Такая работа начинается за один-два года до наступления пенсионного возраста или раньше, если человек обращается за установлением предпенсионных льгот.
"Ключевая цель этой работы — переход на проактивный формат назначения выплат. Благодаря предварительной подготовке всё больше граждан смогут получить пенсию с минимальным пакетом документов или вовсе без личного обращения в СФР", - уточнили в пресс-службе.
 
ЭкономикаРОССИЯСоциальный фонд
 
 
