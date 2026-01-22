https://1prime.ru/20260122/shohin-866781663.html

Шохин рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку

Шохин рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку - 22.01.2026, ПРАЙМ

Шохин рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку

22.01.2026

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский бизнес рассчитывает, что Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику и к концу года снизит ключевую ставку до 13% с текущих 16%, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. На итоговом в прошлом году заседании 19 декабря регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых. "Мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%", - сказал Шохин. На декабрьской пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз траектории ключевой ставки на 2026 год предполагает ее снижение, но регулятор будет осторожен из-за проинфляционных рисков, и могут потребоваться паузы в снижении ставки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

