Шохин рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку - 22.01.2026
Шохин рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку
Шохин рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку - 22.01.2026, ПРАЙМ
Шохин рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку
Российский бизнес рассчитывает, что Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику и к концу года снизит ключевую ставку до 13% с текущих 16%, заявил | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T06:48+0300
2026-01-22T06:48+0300
финансы
банки
экономика
александр шохин
эльвира набиуллина
банк россия
банк россии
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский бизнес рассчитывает, что Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику и к концу года снизит ключевую ставку до 13% с текущих 16%, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. На итоговом в прошлом году заседании 19 декабря регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых. "Мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%", - сказал Шохин. На декабрьской пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз траектории ключевой ставки на 2026 год предполагает ее снижение, но регулятор будет осторожен из-за проинфляционных рисков, и могут потребоваться паузы в снижении ставки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
финансы, банки, александр шохин, эльвира набиуллина, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, Александр Шохин, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Банк России
06:48 22.01.2026
 
Шохин рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку

Глава РСПП Шохин: бизнес рассчитывает, что ЦБ к концу года снизит ставку до 13%

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский бизнес рассчитывает, что Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику и к концу года снизит ключевую ставку до 13% с текущих 16%, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
На итоговом в прошлом году заседании 19 декабря регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых.
"Мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%", - сказал Шохин.
На декабрьской пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз траектории ключевой ставки на 2026 год предполагает ее снижение, но регулятор будет осторожен из-за проинфляционных рисков, и могут потребоваться паузы в снижении ставки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
