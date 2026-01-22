https://1prime.ru/20260122/shohin-866782969.html

Шохин призвал к устойчивому росту российской экономики

Шохин призвал к устойчивому росту российской экономики - 22.01.2026, ПРАЙМ

Шохин призвал к устойчивому росту российской экономики

Накопленный эффект охлаждения российской экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста, заявил в интервью РИА Новости президент Российского... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T07:46+0300

2026-01-22T07:46+0300

2026-01-22T07:46+0300

экономика

россия

александр шохин

рспп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866782969.jpg?1769057182

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Накопленный эффект охлаждения российской экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Когда мы встречались в декабре с президентом России, то зафиксировали, что в 2025 году бизнес подтвердил высокую степень адаптивности и способность преодолевать многие сложности – как внешние вызовы, так и достаточно сложную бюджетную и денежно-кредитную политику. Речь идет и о высокой ключевой ставке, и сокращении бюджетного импульса", - сказал Шохин. Но то, что год назад казалось негативным сценарием - что охлаждение экономики может стать чрезмерным и начнется волна банкротств и цепочка неплатежей - этого не случилось. Хотя все эти явления имели место в угольной отрасли, металлургии и строительстве, признал глава РСПП. "С другой стороны, мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами - субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно", - пояснил глава РСПП. По его словам, надо принимать решение по сбалансированному смягчению денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции. "Надо уже сейчас начинать подогревать экономику", - заключил он. Полный текст интервью читайте в 10.00 на сайте ria.ru.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр шохин, рспп