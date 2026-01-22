Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
россия
александр шохин
рспп
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Накопленный эффект охлаждения российской экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Когда мы встречались в декабре с президентом России, то зафиксировали, что в 2025 году бизнес подтвердил высокую степень адаптивности и способность преодолевать многие сложности – как внешние вызовы, так и достаточно сложную бюджетную и денежно-кредитную политику. Речь идет и о высокой ключевой ставке, и сокращении бюджетного импульса", - сказал Шохин. Но то, что год назад казалось негативным сценарием - что охлаждение экономики может стать чрезмерным и начнется волна банкротств и цепочка неплатежей - этого не случилось. Хотя все эти явления имели место в угольной отрасли, металлургии и строительстве, признал глава РСПП. "С другой стороны, мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами - субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно", - пояснил глава РСПП. По его словам, надо принимать решение по сбалансированному смягчению денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции. "Надо уже сейчас начинать подогревать экономику", - заключил он. Полный текст интервью читайте в 10.00 на сайте ria.ru.
россия, александр шохин, рспп
Экономика, РОССИЯ, Александр Шохин, РСПП
07:46 22.01.2026
 
Шохин призвал к устойчивому росту российской экономики

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Накопленный эффект охлаждения российской экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Когда мы встречались в декабре с президентом России, то зафиксировали, что в 2025 году бизнес подтвердил высокую степень адаптивности и способность преодолевать многие сложности – как внешние вызовы, так и достаточно сложную бюджетную и денежно-кредитную политику. Речь идет и о высокой ключевой ставке, и сокращении бюджетного импульса", - сказал Шохин.
Но то, что год назад казалось негативным сценарием - что охлаждение экономики может стать чрезмерным и начнется волна банкротств и цепочка неплатежей - этого не случилось. Хотя все эти явления имели место в угольной отрасли, металлургии и строительстве, признал глава РСПП.
"С другой стороны, мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами - субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно", - пояснил глава РСПП.
По его словам, надо принимать решение по сбалансированному смягчению денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции. "Надо уже сейчас начинать подогревать экономику", - заключил он.
Полный текст интервью читайте в 10.00 на сайте ria.ru.
 
Заголовок открываемого материала