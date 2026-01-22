https://1prime.ru/20260122/shtraf-866751473.html

Кого и как теперь накажут за навязывание товаров и услуг

бизнес

общество

роскомнадзор

роспотребнадзор

торговля

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. С января 2026 года вступил в силу закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" Юрий ПустовитОн напомнил, что закон, подписанный в конце 2025 года президентом Владимиром Путиным, принят в связи с ростом жалоб на недобросовестные практики. По данным Госдумы, такие случаи выросли с 782 в 2022 году до 3179 в 2023-м и 4132 в 2024-м — чаще всего при покупке авиа- и ж/д билетов, банковских продуктов, медуслуг.“Согласно изменениям в КоАП РФ, штрафы составят для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 000 до 150 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей”, - рассказал Юрий Пустовит.Кроме того, суд может оштрафовать продавца за нарушение прав потребителя в размере 50% от суммы штрафа, а также обязать выплатить моральный ущерб. При грубых нарушениях возможна приостановка деятельности компании на срок до 90 дней.Как отмечает адвокат, навязывание — это любые допуслуги без вашего согласия как условие основной сделки, например, автоматическая страховка или выбор места к авиабилету, автостраховка при покупке машины, обязательное ТО к технике, допгарантия к сложным товарам, кабельное ТВ в ЖКУ или страховка жизни к кредиту. Исключения составляют случаи, прямо предусмотренные законом, например, требование банка оформить КАСКО при автокредитовании.Если вам навязывают дополнительные товары или услуги, адвокат советует следовать пошаговому алгоритму, чтобы отстоять свои права. Сообщите продавцу, что не согласны на дополнительные услуги, и прямо сошлитесь на статью Закона "О защите прав потребителей", запрещающую навязывание.“Перед подписанием проверьте условия договора, особенно мелкий текст. Убедитесь, что в нём нет пунктов, обязывающих вас приобрести дополнительные услуги”, - предупреждает юрист.Сохраняйте чеки, договоры, аудио- и видеозаписи, переписку — они могут понадобиться при обращении в надзорные органы или суд.В претензии укажите требование отказаться от навязанных услуг и вернуть уплаченные за них деньги. Срок возврата средств — в течение трех рабочих дней с момента предъявления требования.Если претензия проигнорирована, можно подать жалобу в Роспотребнадзор, прокуратуру или профильный надзорный орган (например, в ЦБ при нарушении со стороны банка, в Роскомнадзор — при нарушении со стороны сотового оператора).“Если другие меры не помогли, можно обратиться в суд”, - заключил адвокат.

бизнес, общество , роскомнадзор, роспотребнадзор, торговля