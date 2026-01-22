https://1prime.ru/20260122/ssha-866795448.html
США привержены заключению торгового соглашения с ЕС
2026-01-22T16:14+0300
мировая экономика
сша
дания
норвегия
марош шефчович
дональд трамп
ес
ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты остаются привержены заключению торгового соглашения с Евросоюзом, заявил глава американского минторга Говард Латник. "Несмотря на шумиху и заголовки в газетах, мы по-прежнему привержены реализации торгового соглашения между США и ЕС и всегда будем ценить наши тесные связи с нашими друзьями в Европе", - написал Латник в соцсети X по итогам встречи с еврокомиссаром по торговле Марошом Шефчовичем. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. На прошлой неделе американский лидер объявил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
мировая экономика, сша, дания, норвегия, марош шефчович, дональд трамп, ес
