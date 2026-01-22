Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США привержены заключению торгового соглашения с ЕС - 22.01.2026, ПРАЙМ
США привержены заключению торгового соглашения с ЕС
США привержены заключению торгового соглашения с ЕС - 22.01.2026, ПРАЙМ
США привержены заключению торгового соглашения с ЕС
Соединенные Штаты остаются привержены заключению торгового соглашения с Евросоюзом, заявил глава американского минторга Говард Латник. | 22.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты остаются привержены заключению торгового соглашения с Евросоюзом, заявил глава американского минторга Говард Латник. "Несмотря на шумиху и заголовки в газетах, мы по-прежнему привержены реализации торгового соглашения между США и ЕС и всегда будем ценить наши тесные связи с нашими друзьями в Европе", - написал Латник в соцсети X по итогам встречи с еврокомиссаром по торговле Марошом Шефчовичем. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. На прошлой неделе американский лидер объявил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
16:14 22.01.2026 (обновлено: 16:15 22.01.2026)
 
США привержены заключению торгового соглашения с ЕС

Глава Минторга Латник: США остаются привержены заключению торгового соглашения с ЕС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты остаются привержены заключению торгового соглашения с Евросоюзом, заявил глава американского минторга Говард Латник.
"Несмотря на шумиху и заголовки в газетах, мы по-прежнему привержены реализации торгового соглашения между США и ЕС и всегда будем ценить наши тесные связи с нашими друзьями в Европе", - написал Латник в соцсети X по итогам встречи с еврокомиссаром по торговле Марошом Шефчовичем.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
На прошлой неделе американский лидер объявил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
 
