https://1prime.ru/20260122/stavka-866802937.html

Четыре крупных банка снизили ставки по вкладам

Четыре крупных банка снизили ставки по вкладам - 22.01.2026, ПРАЙМ

Четыре крупных банка снизили ставки по вкладам

Сразу четыре крупных российских банка - Газпромбанк, РСХБ, Совкомбанк и МКБ снизили ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T21:11+0300

2026-01-22T21:11+0300

2026-01-22T21:11+0300

банки

финансы

россия

газпромбанк

россельхозбанк

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267492_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_1461465dbc3235cf3c2c1eb739a00e92.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сразу четыре крупных российских банка - Газпромбанк, РСХБ, Совкомбанк и МКБ снизили ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. Ранее "Сбер" с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%. Согласно данным Marcs, Газпромбанк в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях типа "Сохраняй" на сроках до 6 месяцев на 0,19-0,4 процентного пункта, до 12,4-15,3%. Также банк снизил максимальную ставку на 0,4 процентного пункта, до 15,3% на вклад "Новые деньги" сроком на три месяца, а базовую ставку - на 0,3 процентного пункта, до 14,8%. Россельхозбанк во всех сегментах изменил ставки по вкладам типа "Сохраняй" в рублях. Снижение ставок на различных сроках составило 0,45-1,8 процентного пункта, максимальная доходность теперь составляет 15,25%. Совкомбанк в массово-высокодоходном и ВИП сегментах по вкладам в рублях понизил ставки на сроках 3-12 месяцев и 36 месяцев на 0,5 процентного пункта - до 10,6-15%. МКБ в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях на всех сроках на 0,1-1 процентный пункт, до 10-15,7%. Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, газпромбанк, россельхозбанк, совкомбанк