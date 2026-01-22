https://1prime.ru/20260122/tashkent-866777607.html
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент - 22.01.2026, ПРАЙМ
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент
Резервный борт Uzbekistan Airways, вылетевший из Ташкента в Красноярск, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего там днём в среду рейса во Владивосток,... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T01:55+0300
2026-01-22T01:55+0300
2026-01-22T01:55+0300
бизнес
красноярск
ташкент
владивосток
uzbekistan airways
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866777607.jpg?1769036157
ТАШКЕНТ, 22 янв - ПРАЙМ. Резервный борт Uzbekistan Airways, вылетевший из Ташкента в Красноярск, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего там днём в среду рейса во Владивосток, вернётся обратно в столицу Узбекистана из-за требований авиабезопасности в РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ранее пресс-служба красноярского аэропорта сообщила, что самолет Boeing авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший рейсом Ташкент-Владивосток, совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет. Позднее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что борт временно отстранен от эксплуатации. В авиакомпании сообщили РИА Новости, что резервный борт вылетел из Ташкента в Красноярск в среду вечером, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.
"Сообщаем, что ранее запланированный рейс по маршруту Красноярск — Владивосток был отменён по причинам производственного характера, связанным с изменением условий выполнения полёта и необходимостью соблюдения требований авиационной безопасности и действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиакомпании.
По данным пресс-службы, в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами, "выполнение рейса по первоначальному маршруту оказалось невозможным".
По измененному полетному плану резервный борт вылетит из Красноярска в 5.30 (1.30 мск) и заберёт пассажиров обратно в Ташкент. Рейс из столицы Узбекистана во Владивосток вылетит в 9.00 (7.00).
красноярск
ташкент
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, красноярск, ташкент, владивосток, uzbekistan airways
Бизнес, Красноярск, Ташкент, Владивосток, Uzbekistan Airways
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент из-за требований авиабезопасности
ТАШКЕНТ, 22 янв - ПРАЙМ. Резервный борт Uzbekistan Airways, вылетевший из Ташкента в Красноярск, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего там днём в среду рейса во Владивосток, вернётся обратно в столицу Узбекистана из-за требований авиабезопасности в РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ранее пресс-служба красноярского аэропорта сообщила, что самолет Boeing авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший рейсом Ташкент-Владивосток, совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет. Позднее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что борт временно отстранен от эксплуатации. В авиакомпании сообщили РИА Новости, что резервный борт вылетел из Ташкента в Красноярск в среду вечером, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.
"Сообщаем, что ранее запланированный рейс по маршруту Красноярск — Владивосток был отменён по причинам производственного характера, связанным с изменением условий выполнения полёта и необходимостью соблюдения требований авиационной безопасности и действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиакомпании.
По данным пресс-службы, в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами, "выполнение рейса по первоначальному маршруту оказалось невозможным".
По измененному полетному плану резервный борт вылетит из Красноярска в 5.30 (1.30 мск) и заберёт пассажиров обратно в Ташкент. Рейс из столицы Узбекистана во Владивосток вылетит в 9.00 (7.00).