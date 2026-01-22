Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026
https://1prime.ru/20260122/tashkent-866777607.html
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент
2026-01-22T01:55+0300
2026-01-22T01:55+0300
бизнес
красноярск
ташкент
владивосток
uzbekistan airways
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866777607.jpg?1769036157
ТАШКЕНТ, 22 янв - ПРАЙМ. Резервный борт Uzbekistan Airways, вылетевший из Ташкента в Красноярск, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего там днём в среду рейса во Владивосток, вернётся обратно в столицу Узбекистана из-за требований авиабезопасности в РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании. Ранее пресс-служба красноярского аэропорта сообщила, что самолет Boeing авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший рейсом Ташкент-Владивосток, совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет. Позднее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что борт временно отстранен от эксплуатации. В авиакомпании сообщили РИА Новости, что резервный борт вылетел из Ташкента в Красноярск в среду вечером, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения. "Сообщаем, что ранее запланированный рейс по маршруту Красноярск — Владивосток был отменён по причинам производственного характера, связанным с изменением условий выполнения полёта и необходимостью соблюдения требований авиационной безопасности и действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиакомпании. По данным пресс-службы, в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами, "выполнение рейса по первоначальному маршруту оказалось невозможным". По измененному полетному плану резервный борт вылетит из Красноярска в 5.30 (1.30 мск) и заберёт пассажиров обратно в Ташкент. Рейс из столицы Узбекистана во Владивосток вылетит в 9.00 (7.00).
красноярск
ташкент
владивосток
бизнес, красноярск, ташкент, владивосток, uzbekistan airways
Бизнес, Красноярск, Ташкент, Владивосток, Uzbekistan Airways
01:55 22.01.2026
 
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент

Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент из-за требований авиабезопасности

ТАШКЕНТ, 22 янв - ПРАЙМ. Резервный борт Uzbekistan Airways, вылетевший из Ташкента в Красноярск, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего там днём в среду рейса во Владивосток, вернётся обратно в столицу Узбекистана из-за требований авиабезопасности в РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ранее пресс-служба красноярского аэропорта сообщила, что самолет Boeing авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший рейсом Ташкент-Владивосток, совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет. Позднее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что борт временно отстранен от эксплуатации. В авиакомпании сообщили РИА Новости, что резервный борт вылетел из Ташкента в Красноярск в среду вечером, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.
"Сообщаем, что ранее запланированный рейс по маршруту Красноярск — Владивосток был отменён по причинам производственного характера, связанным с изменением условий выполнения полёта и необходимостью соблюдения требований авиационной безопасности и действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиакомпании.
По данным пресс-службы, в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами, "выполнение рейса по первоначальному маршруту оказалось невозможным".
По измененному полетному плану резервный борт вылетит из Красноярска в 5.30 (1.30 мск) и заберёт пассажиров обратно в Ташкент. Рейс из столицы Узбекистана во Владивосток вылетит в 9.00 (7.00).
 
