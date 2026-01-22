https://1prime.ru/20260122/tashkent-866777607.html

Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент

ТАШКЕНТ, 22 янв - ПРАЙМ. Резервный борт Uzbekistan Airways, вылетевший из Ташкента в Красноярск, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего там днём в среду рейса во Владивосток, вернётся обратно в столицу Узбекистана из-за требований авиабезопасности в РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании. Ранее пресс-служба красноярского аэропорта сообщила, что самолет Boeing авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший рейсом Ташкент-Владивосток, совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет. Позднее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что борт временно отстранен от эксплуатации. В авиакомпании сообщили РИА Новости, что резервный борт вылетел из Ташкента в Красноярск в среду вечером, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения. "Сообщаем, что ранее запланированный рейс по маршруту Красноярск — Владивосток был отменён по причинам производственного характера, связанным с изменением условий выполнения полёта и необходимостью соблюдения требований авиационной безопасности и действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиакомпании. По данным пресс-службы, в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами, "выполнение рейса по первоначальному маршруту оказалось невозможным". По измененному полетному плану резервный борт вылетит из Красноярска в 5.30 (1.30 мск) и заберёт пассажиров обратно в Ташкент. Рейс из столицы Узбекистана во Владивосток вылетит в 9.00 (7.00).

