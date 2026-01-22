Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается после новостей по мировой торговле
Стоимость золота снижается после новостей по мировой торговле
Стоимость золота снижается после новостей по мировой торговле - 22.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается после новостей по мировой торговле
Стоимость золота снижается после новостей относительно позитивной ситуации вокруг мировой торговли, следует из данных торгов. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T08:57+0300
2026-01-22T08:57+0300
сша
нато
дональд трамп
марк рютте
дания
рынок
comex
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864386007_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_3546f3d129c2be182011810c618b2fb7.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается после новостей относительно позитивной ситуации вокруг мировой торговли, следует из данных торгов. По состоянию на 8.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 29,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61%, - до 4 807,21 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает при этом на 1,12% - до 93,71 доллара за унцию. Рынок золото следит за ситуацией относительно мировой торговли, и в случае позитива спрос на золото как на надежный актив со стороны инвесторов сокращается. А президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.
сша
дания
норвегия
сша, нато, дональд трамп, марк рютте, дания, рынок, comex, норвегия
США, НАТО, Дональд Трамп, Марк Рютте, ДАНИЯ, Рынок, Comex, НОРВЕГИЯ
08:57 22.01.2026
 
Стоимость золота снижается после новостей по мировой торговле

Стоимость золота снижается после отказа Трампа от новых импортных пошлин

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка золотого слитка высшей пробы
Маркировка золотого слитка высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Маркировка золотого слитка высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается после новостей относительно позитивной ситуации вокруг мировой торговли, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 29,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61%, - до 4 807,21 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает при этом на 1,12% - до 93,71 доллара за унцию.
Рынок золото следит за ситуацией относительно мировой торговли, и в случае позитива спрос на золото как на надежный актив со стороны инвесторов сокращается. А президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.
 
США, НАТО, Дональд Трамп, Марк Рютте, Дания, Рынок, Comex, Норвегия
 
 
