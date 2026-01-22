Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пригрозил жестким ответом на распродажу американских активов - 22.01.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил жестким ответом на распродажу американских активов
2026-01-22T16:40+0300
2026-01-22T16:40+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
ДАВОС, 22 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет жёсткие ответные меры, если европейские страны начнут распродажу американских активов, подчеркнув, что у США есть все необходимые рычаги для защиты своих интересов. "Если бы это произошло (распродажа ценных бумаг США – ред.), с нашей стороны последовал бы жёсткий ответ, и все козыри у нас на руках", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
16:40 22.01.2026
 
Трамп пригрозил жестким ответом на распродажу американских активов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
ДАВОС, 22 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет жёсткие ответные меры, если европейские страны начнут распродажу американских активов, подчеркнув, что у США есть все необходимые рычаги для защиты своих интересов.
"Если бы это произошло (распродажа ценных бумаг США – ред.), с нашей стороны последовал бы жёсткий ответ, и все козыри у нас на руках", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
 
