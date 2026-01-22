https://1prime.ru/20260122/tramp-866796918.html

Трамп допустил новый шатдаун в США

Трамп допустил новый шатдаун в США - 22.01.2026, ПРАЙМ

Трамп допустил новый шатдаун в США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T16:46+0300

2026-01-22T16:46+0300

2026-01-22T16:46+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg

ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета. "У нас есть проблема, потому что я думаю, что произойдет еще один шатдаун демократов... Шатдаун обошелся нам дорого, и я думаю, что они, вероятно, сделают это снова. У меня такое чувство", - сказал американский лидер.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп