Трамп допустил новый шатдаун в США
Трамп допустил новый шатдаун в США
2026-01-22T16:46+0300
ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета. "У нас есть проблема, потому что я думаю, что произойдет еще один шатдаун демократов... Шатдаун обошелся нам дорого, и я думаю, что они, вероятно, сделают это снова. У меня такое чувство", - сказал американский лидер.
мировая экономика, сша, дональд трамп
