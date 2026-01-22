Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260122/tramp-866804627.html
22:45 22.01.2026
 
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase на $5 миллиардов

Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора на сумму $5 млрд

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам, сообщает телеканал Fox News.
"Трамп подает иск на JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя финансовое учреждение в том, что оно прекратило ему предоставлять услуги по политическим причинам", - сообщает телеканал.
Как отмечает канал, адвокат Трампа Алехандро Брито в четверг подал иск в суде штата Флорида в Майами от имени президента и нескольких его компаний в сфере гостиничного бизнеса. В иске адвокат заявляет, что банк в одностороннем порядке нарушил свой кодекс поведения, заблокировав несколько банковских счетов истца. Команда Трампа требует суда присяжных, сообщает телеканал.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.
 
