https://1prime.ru/20260122/tramp-866804627.html

Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase на $5 миллиардов

Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase на $5 миллиардов - 22.01.2026, ПРАЙМ

Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase на $5 миллиардов

Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T22:45+0300

2026-01-22T22:45+0300

2026-01-22T22:45+0300

финансы

банки

сша

дональд трамп

jpmorgan chase

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам, сообщает телеканал Fox News. "Трамп подает иск на JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя финансовое учреждение в том, что оно прекратило ему предоставлять услуги по политическим причинам", - сообщает телеканал. Как отмечает канал, адвокат Трампа Алехандро Брито в четверг подал иск в суде штата Флорида в Майами от имени президента и нескольких его компаний в сфере гостиничного бизнеса. В иске адвокат заявляет, что банк в одностороннем порядке нарушил свой кодекс поведения, заблокировав несколько банковских счетов истца. Команда Трампа требует суда присяжных, сообщает телеканал. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, дональд трамп, jpmorgan chase, fox news