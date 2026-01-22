https://1prime.ru/20260122/tramp-866804627.html
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase на $5 миллиардов
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase на $5 миллиардов - 22.01.2026, ПРАЙМ
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase на $5 миллиардов
Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от... | 22.01.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
сша
дональд трамп
jpmorgan chase
fox news
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам, сообщает телеканал Fox News. "Трамп подает иск на JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя финансовое учреждение в том, что оно прекратило ему предоставлять услуги по политическим причинам", - сообщает телеканал. Как отмечает канал, адвокат Трампа Алехандро Брито в четверг подал иск в суде штата Флорида в Майами от имени президента и нескольких его компаний в сфере гостиничного бизнеса. В иске адвокат заявляет, что банк в одностороннем порядке нарушил свой кодекс поведения, заблокировав несколько банковских счетов истца. Команда Трампа требует суда присяжных, сообщает телеканал. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.
финансы, банки, сша, дональд трамп, jpmorgan chase, fox news
Финансы, Банки, США, Дональд Трамп, JPMorgan Chase, Fox News
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase на $5 миллиардов
Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора на сумму $5 млрд
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам, сообщает телеканал Fox News
.
"Трамп
подает иск на JPMorgan Chase
и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя финансовое учреждение в том, что оно прекратило ему предоставлять услуги по политическим причинам", - сообщает телеканал.
Как отмечает канал, адвокат Трампа Алехандро Брито в четверг подал иск в суде штата Флорида в Майами от имени президента и нескольких его компаний в сфере гостиничного бизнеса. В иске адвокат заявляет, что банк в одностороннем порядке нарушил свой кодекс поведения, заблокировав несколько банковских счетов истца. Команда Трампа требует суда присяжных, сообщает телеканал.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.