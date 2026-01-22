Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали, где примут купюру с незначительными дефектами - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/tsb-866778796.html
В ЦБ рассказали, где примут купюру с незначительными дефектами
В ЦБ рассказали, где примут купюру с незначительными дефектами - 22.01.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, где примут купюру с незначительными дефектами
Если на банкноте незначительные дефекты и при этом хорошо видны номинал, серия и номер, то ее должны принять к оплате в любой торговой точке, а с более... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T03:38+0300
2026-01-22T05:16+0300
финансы
банки
россия
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866778796.jpg?1769048209
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Если на банкноте незначительные дефекты и при этом хорошо видны номинал, серия и номер, то ее должны принять к оплате в любой торговой точке, а с более значительными повреждениями банкноты нужно обращаться в банк, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. "Если дефекты незначительные и на банкноте хорошо видно ее номинал, серию и номер, она сохраняет все признаки платежеспособности. То есть купюру с небольшими надрывами, проколами, оторванным уголком или краем должны принять к оплате в любой торговой точке", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что если деньги с дефектами дают в качестве сдачи, то покупатель вправе потребовать замены. "Склеенную скотчем банкноту в магазине могут уже не принять, но без проблем обменяют по номиналу в любом банке", - уточнили там. "С любыми более значительными повреждениями также нужно обращаться в банк. Кассир проверит испорченную купюру на подлинность и выдаст взамен целую. Ключевое условие: у вас должно сохраниться не меньше 55% первоначальной площади банкноты. Соберите все фрагменты, которые остались, и принесите в банк", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе рассказали, что если повреждения серьезные (например, купюру погрызла собака) и у кассира возникнут сомнения в платежеспособности банкноты, сначала он направит деньги на бесплатную экспертизу в Банк России. "Банкноту, от которой осталось меньше 55% процентов, обменять не получится. Единственное исключение: если у вас есть две поврежденных банкноты одного номинала, и они по рисунку складываются в одну банкноту. При этом каждая из частей должна составлять не меньше 50% от полной площади. Также не выйдет обменять банкноту, которая расслоилась и потеряла одну из сторон", - заключили в пресс-службе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
03:38 22.01.2026 (обновлено: 05:16 22.01.2026)
 
В ЦБ рассказали, где примут купюру с незначительными дефектами

РИА Новости: купюру с незначительными дефектами примут к оплате в любой торговой точке

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Если на банкноте незначительные дефекты и при этом хорошо видны номинал, серия и номер, то ее должны принять к оплате в любой торговой точке, а с более значительными повреждениями банкноты нужно обращаться в банк, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
"Если дефекты незначительные и на банкноте хорошо видно ее номинал, серию и номер, она сохраняет все признаки платежеспособности. То есть купюру с небольшими надрывами, проколами, оторванным уголком или краем должны принять к оплате в любой торговой точке", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что если деньги с дефектами дают в качестве сдачи, то покупатель вправе потребовать замены. "Склеенную скотчем банкноту в магазине могут уже не принять, но без проблем обменяют по номиналу в любом банке", - уточнили там.
"С любыми более значительными повреждениями также нужно обращаться в банк. Кассир проверит испорченную купюру на подлинность и выдаст взамен целую. Ключевое условие: у вас должно сохраниться не меньше 55% первоначальной площади банкноты. Соберите все фрагменты, которые остались, и принесите в банк", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе рассказали, что если повреждения серьезные (например, купюру погрызла собака) и у кассира возникнут сомнения в платежеспособности банкноты, сначала он направит деньги на бесплатную экспертизу в Банк России.
"Банкноту, от которой осталось меньше 55% процентов, обменять не получится. Единственное исключение: если у вас есть две поврежденных банкноты одного номинала, и они по рисунку складываются в одну банкноту. При этом каждая из частей должна составлять не меньше 50% от полной площади. Также не выйдет обменять банкноту, которая расслоилась и потеряла одну из сторон", - заключили в пресс-службе.
 
ФинансыБанкиРОССИЯбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала