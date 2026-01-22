https://1prime.ru/20260122/tsb-866778796.html

В ЦБ рассказали, где примут купюру с незначительными дефектами

В ЦБ рассказали, где примут купюру с незначительными дефектами - 22.01.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, где примут купюру с незначительными дефектами

Если на банкноте незначительные дефекты и при этом хорошо видны номинал, серия и номер, то ее должны принять к оплате в любой торговой точке, а с более... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T03:38+0300

2026-01-22T03:38+0300

2026-01-22T05:16+0300

финансы

банки

россия

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866778796.jpg?1769048209

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Если на банкноте незначительные дефекты и при этом хорошо видны номинал, серия и номер, то ее должны принять к оплате в любой торговой точке, а с более значительными повреждениями банкноты нужно обращаться в банк, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. "Если дефекты незначительные и на банкноте хорошо видно ее номинал, серию и номер, она сохраняет все признаки платежеспособности. То есть купюру с небольшими надрывами, проколами, оторванным уголком или краем должны принять к оплате в любой торговой точке", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что если деньги с дефектами дают в качестве сдачи, то покупатель вправе потребовать замены. "Склеенную скотчем банкноту в магазине могут уже не принять, но без проблем обменяют по номиналу в любом банке", - уточнили там. "С любыми более значительными повреждениями также нужно обращаться в банк. Кассир проверит испорченную купюру на подлинность и выдаст взамен целую. Ключевое условие: у вас должно сохраниться не меньше 55% первоначальной площади банкноты. Соберите все фрагменты, которые остались, и принесите в банк", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе рассказали, что если повреждения серьезные (например, купюру погрызла собака) и у кассира возникнут сомнения в платежеспособности банкноты, сначала он направит деньги на бесплатную экспертизу в Банк России. "Банкноту, от которой осталось меньше 55% процентов, обменять не получится. Единственное исключение: если у вас есть две поврежденных банкноты одного номинала, и они по рисунку складываются в одну банкноту. При этом каждая из частей должна составлять не меньше 50% от полной площади. Также не выйдет обменять банкноту, которая расслоилась и потеряла одну из сторон", - заключили в пресс-службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россия, банк россии