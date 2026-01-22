https://1prime.ru/20260122/tula-866781177.html
На перегоне под Тулой открыли движение по одному пути
2026-01-22T06:27+0300
2026-01-22T06:27+0300
2026-01-22T06:27+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Движение открыто по одному пути в реверсивном направлении на перегоне "Жданка-Товарково", где сошли вагоны грузового поезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Ранее в МЖД сообщили, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области. Пострадавших нет.
"В 05.20 мск железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области. В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МЖД.
В пресс-службе добавили, что в связи с происшествием с отклонением от графика следуют семь поездов дальнего следования. Отклонение от графика составляет от 2 часов 30 минут до 4 часов.
"Железнодорожники примут все необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных в пути поездов. Восстановительные работы на месте продолжаются", - отметили в МЖД.
