Каждый второй самостоятельный турист из России в феврале поедет за границу

2026-01-22T05:27+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Каждый второй самостоятельный турист из России в феврале поедет за границу, среди популярных направлений - Стамбул, Бангкок и Париж, сообщили РИА Новости в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip. "Больше половины туристов отправятся в поездки за границу: 56% заказов оформлены в других странах", - обратили внимание аналитики сервиса, проанализировав бронирование отелей на февраль. Среди зарубежных направлений, популярных у россиян зимой, традиционно лидирует Стамбул, куда отправится 7% путешественников (средняя стоимость проживания составляет 10,9 тысячи рублей в сутки). На втором месте Бангкок с долей в 4,2% (ночь в отеле - примерно 8,2 тысячи рублей). Третье место занял Париж (3,5%); в столице Франции россияне тратят на жилье порядка 23,1 тысячи рублей в сутки. Кроме того, в число востребованных направлений вошли Рим, Дубай, Будапешт, Паттайя, Милан и Хошимин. В России самым востребованным городом для путешествий в феврале является Москва - на столицу приходится 28,7% бронирований по стране, а номер в среднем обходится в 10,4 тысячи рублей в сутки. "На втором месте оказался Санкт-Петербург, куда в конце зимы поедут 14,8% туристов. Средняя стоимость номера в Северной столице — 7,7 тысячи рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Эсто-Садок с долей 8,2%; для отдыха там россияне выбирают отели со средней стоимостью 28 000 рублей в сутки", - добавили в OneTwoTrip. В топ-10 популярных направлений по России также вошли Иркутск, Сочи, Адлер, Казань, Архыз, Екатеринбург и Новосибирск. "Наиболее продолжительные каникулы путешественники планируют в Сочи: отели там бронируют в среднем на 5,1 дня. Многие также едут закрывать горнолыжный сезон в Архыз (4,9 дня) и Эсто-Садок (4,6 дня). А меньше всего времени проведут в отелях Иркутска, средний период проживания в которых составляет 1,5 дня", - заключили в сервисе.

