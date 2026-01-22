https://1prime.ru/20260122/uitkoff-866805980.html
Кортеж Уиткоффа прибыл в Кремль
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. Кортеж на территорию Кремля заехал через Боровицкую башню. В среду Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что данная встреча есть в графике президента. Уиткофф в седьмой раз посещает Россию.
