Кортеж Уиткоффа прибыл в Кремль - 22.01.2026
Кортеж Уиткоффа прибыл в Кремль
Кортеж Уиткоффа прибыл в Кремль
Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T23:15+0300
2026-01-22T23:15+0300
общество
москва
рф
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. Кортеж на территорию Кремля заехал через Боровицкую башню. В среду Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что данная встреча есть в графике президента. Уиткофф в седьмой раз посещает Россию.
общество , москва, рф, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин
Общество , МОСКВА, РФ, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин
23:15 22.01.2026
 
Кортеж Уиткоффа прибыл в Кремль

В Кремль прибыл кортеж со спецпосланником президента США Уиткоффом

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтивен Уиткофф
Стивен Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж на территорию Кремля заехал через Боровицкую башню.
В среду Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что данная встреча есть в графике президента.
Уиткофф в седьмой раз посещает Россию.
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе позитивными
20 января, 21:49
 
ОбществоМОСКВАРФСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир Путин
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала