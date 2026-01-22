https://1prime.ru/20260122/ukraina-866778618.html

На Украине раскрыли, как новый глава Минобороны продвигал Clearview

На Украине раскрыли, как новый глава Минобороны продвигал Clearview - 22.01.2026, ПРАЙМ

На Украине раскрыли, как новый глава Минобороны продвигал Clearview

22.01.2026

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост активно продвигал использование против российских военных американской программы для распознавания лиц Clearview AI, которая запрещена для коммерческого использования в США и оштрафована на десятки миллионов евро в Европе за незаконный сбор информации, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Как следует из материалов, Федоров, ранее занимавший должность министра цифровой трансформации, c 2022 года открыто продвигал использование западных алгоритмов для деанонимизации российских военнослужащих и защиты блокпостов. Федоров ранее сообщал в социальных сетях, что 14 различных украинских государственных ведомств уже применяют это ПО для сканирования лиц. При этом Clearview собирает миллиарды изображений из социальных сетей без согласия пользователей и признана угрозой гражданским свободам во многих странах Запада, выяснило РИА Новости. В марте 2025 года федеральный суд Иллинойса окончательно запретил Clearview продавать свою базу данных частным компаниям на всей территории США, фактически закрыв фирме доступ к американскому коммерческому рынку. Еще более жесткую позицию заняли европейские регуляторы. В прошлом году в ЕС вступил в силу закон об ИИ, запрещающий создание баз данных с помощью нецелевого сбора изображений из интернета. В частности, власти Нидерландов наложили на Clearview рекордный штраф в 30,5 миллиона евро за нарушение законов ЕС. Кроме того, в октябре 2025 года Верховный трибунал Великобритании подтвердил законность штрафа в отношении Clearview в размере более 7,5 миллиона фунтов стерлингов за нарушение прав жителей страны. Как сообщает сама Clearview AI, она собрала уже более 60 миллиардов изображений для своей базы данных, что делает её крупнейшей базой такого рода на сегодняшний день.

