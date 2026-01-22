Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян изумили депутата Рады - 22.01.2026
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян изумили депутата Рады
Депутат Рады Анна Скороход поразилась заявлению министра обороны Украины Михаила Федорова об убийстве россиян. Ее цитирует издание "Страна.ua"."Михаил Федоров –
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Депутат Рады Анна Скороход поразилась заявлению министра обороны Украины Михаила Федорова об убийстве россиян. Ее цитирует издание "Страна.ua"."Михаил Федоров – новый министр обороны – заявил, что стратегической целью для Украины и для Министерства обороны является убийство 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали?" — поинтересовалась она.На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитых якобы заставит Россию принудить к миру.Ранее Скороход заявляла о ненависти украинцев к властям страны и добавляла, что Украина должна управляться профессионалами, а не "друзьями или хорошими людьми".Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
11:53 22.01.2026
 
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян изумили депутата Рады

Нардеп Скороход удивилась заявлению министра обороны Украины об убийстве россиян

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Депутат Рады Анна Скороход поразилась заявлению министра обороны Украины Михаила Федорова об убийстве россиян. Ее цитирует издание "Страна.ua".

"Михаил Федоров – новый министр обороны – заявил, что стратегической целью для Украины и для Министерства обороны является убийство 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали?" — поинтересовалась она.
На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитых якобы заставит Россию принудить к миру.

Ранее Скороход заявляла о ненависти украинцев к властям страны и добавляла, что Украина должна управляться профессионалами, а не "друзьями или хорошими людьми".

Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
