Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине - 22.01.2026, ПРАЙМ
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине - 22.01.2026, ПРАЙМ
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для администрации американского президента Дональда Трампа, но уже достигнут значительный... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T19:47+0300
2026-01-22T19:47+0300
ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для администрации американского президента Дональда Трампа, но уже достигнут значительный прогресс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Из восьми войн, которые президент (Трамп - ред.) завершил, урегулирование этого конфликта оказалось самым сложным. Он считал, что это будет самым лёгким случаем, но в итоге он оказался самым трудным. Сам факт того, что они (Трамп и Зеленский - ред.) садятся за стол переговоров и разговаривают, это уже прогресс, и я считаю, что мы добились значительного прогресса", - сказал Вэнс во время выступления в штате Огайо.
19:47 22.01.2026
 
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине

Вице-президент США Вэнс: урегулирование конфликта на Украине оказалось самым сложным

ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для администрации американского президента Дональда Трампа, но уже достигнут значительный прогресс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Из восьми войн, которые президент (Трамп - ред.) завершил, урегулирование этого конфликта оказалось самым сложным. Он считал, что это будет самым лёгким случаем, но в итоге он оказался самым трудным. Сам факт того, что они (Трамп и Зеленский - ред.) садятся за стол переговоров и разговаривают, это уже прогресс, и я считаю, что мы добились значительного прогресса", - сказал Вэнс во время выступления в штате Огайо.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
