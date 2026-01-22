https://1prime.ru/20260122/ukraina-866800721.html

Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине

2026-01-22T19:47+0300

ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для администрации американского президента Дональда Трампа, но уже достигнут значительный прогресс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Из восьми войн, которые президент (Трамп - ред.) завершил, урегулирование этого конфликта оказалось самым сложным. Он считал, что это будет самым лёгким случаем, но в итоге он оказался самым трудным. Сам факт того, что они (Трамп и Зеленский - ред.) садятся за стол переговоров и разговаривают, это уже прогресс, и я считаю, что мы добились значительного прогресса", - сказал Вэнс во время выступления в штате Огайо.

