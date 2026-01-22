https://1prime.ru/20260122/ukraina-866800721.html
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине - 22.01.2026, ПРАЙМ
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для администрации американского президента Дональда Трампа, но уже достигнут значительный... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T19:47+0300
2026-01-22T19:47+0300
2026-01-22T19:47+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для администрации американского президента Дональда Трампа, но уже достигнут значительный прогресс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Из восьми войн, которые президент (Трамп - ред.) завершил, урегулирование этого конфликта оказалось самым сложным. Он считал, что это будет самым лёгким случаем, но в итоге он оказался самым трудным. Сам факт того, что они (Трамп и Зеленский - ред.) садятся за стол переговоров и разговаривают, это уже прогресс, и я считаю, что мы добились значительного прогресса", - сказал Вэнс во время выступления в штате Огайо.
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcf6227540e7e7ebe8a6e3f71204fb57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, джей ди вэнс
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине
Вице-президент США Вэнс: урегулирование конфликта на Украине оказалось самым сложным