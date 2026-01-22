https://1prime.ru/20260122/uregulirovanie-866806573.html

Орбан сделал резкое заявление о мирном урегулировании на Украине

украина

европа

венгрия

дмитрий песков

виктор орбан

нато

оон

василий небензя

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Европа стала главным препятствием для завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche."Главным препятствием для установления мира стала Европа. Если бы они не поддерживали идею Зеленского, украинскую идею, которая заключается в том, чтобы продолжать эту войну, чтобы победить на поле боя, то мы бы уже пришли к мирному соглашению", — сказал он в Давосе.По словам Орбана, существуют два противоположных подхода к завершению конфликта: один продвигают Трамп и его союзники, включая Венгрию, выступая за мир, другой — Брюссель, который стремится "победить Россию". Политик подчеркнул, что европейцы при этом не понимают, как "выиграть войну против такой сверхдержавы, обладающей ядерным оружием".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут тяжелые потери и быстро теряют боеспособность.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает только за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Оно возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящих на Украине.

