Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан сделал резкое заявление о мирном урегулировании на Украине - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/uregulirovanie-866806573.html
Орбан сделал резкое заявление о мирном урегулировании на Украине
Орбан сделал резкое заявление о мирном урегулировании на Украине - 22.01.2026, ПРАЙМ
Орбан сделал резкое заявление о мирном урегулировании на Украине
Европа стала главным препятствием для завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому журналу Die... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T23:22+0300
2026-01-22T23:22+0300
украина
европа
венгрия
дмитрий песков
виктор орбан
нато
оон
василий небензя
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Европа стала главным препятствием для завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche."Главным препятствием для установления мира стала Европа. Если бы они не поддерживали идею Зеленского, украинскую идею, которая заключается в том, чтобы продолжать эту войну, чтобы победить на поле боя, то мы бы уже пришли к мирному соглашению", — сказал он в Давосе.По словам Орбана, существуют два противоположных подхода к завершению конфликта: один продвигают Трамп и его союзники, включая Венгрию, выступая за мир, другой — Брюссель, который стремится "победить Россию". Политик подчеркнул, что европейцы при этом не понимают, как "выиграть войну против такой сверхдержавы, обладающей ядерным оружием".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут тяжелые потери и быстро теряют боеспособность.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает только за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Оно возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящих на Украине.
https://1prime.ru/20260122/vypad-866806420.html
https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866806122.html
украина
европа
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69a971e1d54fd57ecbf5cd683793fcad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, венгрия, дмитрий песков, виктор орбан, нато, оон, василий небензя
УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, НАТО, ООН, Василий Небензя
23:22 22.01.2026
 
Орбан сделал резкое заявление о мирном урегулировании на Украине

Орбан: именно Европа мешает достижению мира на Украине

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Европа стала главным препятствием для завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
"Главным препятствием для установления мира стала Европа. Если бы они не поддерживали идею Зеленского, украинскую идею, которая заключается в том, чтобы продолжать эту войну, чтобы победить на поле боя, то мы бы уже пришли к мирному соглашению", — сказал он в Давосе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
"Жизнь рассудит". Орбан жестко ответил на выпад Зеленского
Вчера, 23:20
По словам Орбана, существуют два противоположных подхода к завершению конфликта: один продвигают Трамп и его союзники, включая Венгрию, выступая за мир, другой — Брюссель, который стремится "победить Россию". Политик подчеркнул, что европейцы при этом не понимают, как "выиграть войну против такой сверхдержавы, обладающей ядерным оружием".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут тяжелые потери и быстро теряют боеспособность.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает только за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Оно возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящих на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом
Вчера, 23:16
 
УКРАИНАЕВРОПАВЕНГРИЯДмитрий ПесковВиктор ОрбанНАТОООНВасилий Небензя
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала