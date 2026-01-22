https://1prime.ru/20260122/ustav-866792463.html

Устав Совета мира вступил в силу

2026-01-22T14:43+0300

ДАВОС, 22 янв - ПРАЙМ. Устав созданного по инициативе США "Совета мира" вступил в силу, после чего структура получила статус официальной международной организации, объявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Устав теперь находится в полной силе. "Совет мира" теперь является официальной международной организацией", - сказала Левитт на церемонии подписания устава "Совета мира" на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.

2026

