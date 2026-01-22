Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026
Устав Совета мира вступил в силу
Устав Совета мира вступил в силу - 22.01.2026, ПРАЙМ
Устав Совета мира вступил в силу
Устав созданного по инициативе США "Совета мира" вступил в силу, после чего структура получила статус официальной международной организации, объявила в четверг... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T14:43+0300
2026-01-22T14:43+0300
ДАВОС, 22 янв - ПРАЙМ. Устав созданного по инициативе США "Совета мира" вступил в силу, после чего структура получила статус официальной международной организации, объявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Устав теперь находится в полной силе. "Совет мира" теперь является официальной международной организацией", - сказала Левитт на церемонии подписания устава "Совета мира" на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
2026
14:43 22.01.2026
 
Устав Совета мира вступил в силу

Устав Совета мира вступил в силу, он стал международной организацией

ДАВОС, 22 янв - ПРАЙМ. Устав созданного по инициативе США "Совета мира" вступил в силу, после чего структура получила статус официальной международной организации, объявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Устав теперь находится в полной силе. "Совет мира" теперь является официальной международной организацией", - сказала Левитт на церемонии подписания устава "Совета мира" на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
 
