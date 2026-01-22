В Тульской области семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов

https://1prime.ru/20260122/vagony-866778330.html

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на перегоне "Жданка-Товарково" четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет. Ожидалась задержка шести пассажирских поездов. "По уточненной информации, 21 января в 21.54 мск (на перегоне "Жданка-Товарково" - ред.) произошел сход семи порожних вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МЖД. В пресс-службе отметили, что в настоящее время в связи с аварией задерживаются четыре поезда дальнего следования. На Московской железной дороге работает оперативный штаб по координации действий в ликвидации последствий инцидента.

