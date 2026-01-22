Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков

https://1prime.ru/20260122/voditeli-866778247.html

2026-01-22T03:17+0300

2026-01-22T03:17+0300

2026-01-22T03:31+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Самая высокая средняя медианная зарплата в транспортной отрасли России на сегодня - у водителей большегрузов, причем они же вошли и в число лидеров по темпам роста, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. Для этого они проанализировали базу вакансий в ноябре-декабре 2024 и 2025 годов. По данным сервиса, такие специалисты получают на руки в среднем 180 тысяч рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это значение выросло на 13%. На втором месте по размеру средней медианной зарплаты идут водители обычных грузовиков - 170 тысяч и тот же рост в 13%. На третьей строке расположились менеджер по мультимодальным перевозкам и менеджер внешнеэкономической деятельности (ВЭД) - 150 тысяч, рост на 7%. Также в пятерку лидеров по величине средней медианной зарплаты в транспортной сфере вошел менеджер по морским перевозкам (145 тысяч, рост на 12%), а замыкают ее менеджер по железнодорожным перевозкам и по таможенному оформлению (140 тысяч, рост на 8%). Рейтинг специалистов в зависимости от максимальной рыночной зарплаты выглядят следующим образом: водитель большегрузного транспорта и менеджер по мультимодальным перевозкам (350 тысяч), водитель грузовика (330 тысяч), менеджер ВЭД, по по морским перевозкам и по железнодорожным перевозкам (300 тысяч), менеджер по таможенному оформлению (260 тысяч).

2026

