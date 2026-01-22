Володин прокомментировал тему защиты детей при оказании банковских услуг

https://1prime.ru/20260122/volodin-866785452.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2d2af164d7c894c22578ec9205cc42c4.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг, рассказав о вступивших в силу законах. Ранее Мизулина направила обращение в Госдуму с предложениями по совершенствованию законодательства в сфере банковского обслуживания несовершеннолетних. "Поступило обращение от Лиги безопасного интернета по вопросу банковского обслуживания детей. Понимаю обеспокоенность родителей, которые в настоящее время не могут получить информацию о счетах ребёнка и денежных переводах. Изучали эту тему ранее. В прошлом году вышли на решение", - написал Володин в своем канале на платформе Max. Он рассказал, что принят федеральный закон, согласно которому родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия, и он вступит в силу 1 июля. "Кроме того, с 1 августа 2025 года запрещено открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия родителей", - добавил председатель Госдумы. Володин отметил, что все эти нормы направлены на защиту детей от действий мошенников и вовлечения их в преступную деятельность. "Благодарю за обратную связь! Всем хорошего дня!", - подытожил он.
