Беженец из Красноармейска рассказал, где ВСУ размещали гаубицы

Беженец из Красноармейска рассказал, где ВСУ размещали гаубицы

ДОНЕЦК, 22 янв – ПРАЙМ. Украинские военные размещали артиллерийские установки во дворах частных домов в Красноармейске, рассказал РИА Новости беженец из Красноармейска Владимир Головня. "У нас рядом стояла гаубица через два дома. Метров 30, а гаубица чуть дальше стояла, под орехом. В домах, возле дома", – сказал Головня. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

