https://1prime.ru/20260122/vsu-866781030.html
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ выбрасывали военную форму
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ выбрасывали военную форму - 22.01.2026, ПРАЙМ
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ выбрасывали военную форму
Украинские военные переодевались в гражданскую одежду в Димитрове и выбрасывали военную форму, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Андрей Дыченко. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T06:18+0300
2026-01-22T06:18+0300
2026-01-22T06:18+0300
общество
экономика
красноармейск
рф
денис пушилин
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866781030.jpg?1769051918
ДОНЕЦК, 22 янв – ПРАЙМ. Украинские военные переодевались в гражданскую одежду в Димитрове и выбрасывали военную форму, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Андрей Дыченко.
"Ребята (ВСУ – ред.) переодевались в "гражданку", смотришь – военная форма валяется украинская. Я не подбирал, не трогал, потому что может быть минирована", – сказал Дыченко.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. По его словам, подобное обычно происходит перед освобождением населенных пунктов российскими войсками, у которых уже есть опыт противодействия это тактике.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
красноармейск
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , красноармейск, рф, денис пушилин, владимир путин, всу
Общество , Экономика, Красноармейск, РФ, Денис Пушилин, Владимир Путин, ВСУ
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ выбрасывали военную форму
Беженец из Димитрова: ВСУ переодевались в гражданскую одежду и выбрасывали военную форму
ДОНЕЦК, 22 янв – ПРАЙМ. Украинские военные переодевались в гражданскую одежду в Димитрове и выбрасывали военную форму, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Андрей Дыченко.
"Ребята (ВСУ – ред.) переодевались в "гражданку", смотришь – военная форма валяется украинская. Я не подбирал, не трогал, потому что может быть минирована", – сказал Дыченко.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. По его словам, подобное обычно происходит перед освобождением населенных пунктов российскими войсками, у которых уже есть опыт противодействия это тактике.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.