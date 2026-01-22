https://1prime.ru/20260122/vsu-866781030.html

Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ выбрасывали военную форму

ДОНЕЦК, 22 янв – ПРАЙМ. Украинские военные переодевались в гражданскую одежду в Димитрове и выбрасывали военную форму, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Андрей Дыченко. "Ребята (ВСУ – ред.) переодевались в "гражданку", смотришь – военная форма валяется украинская. Я не подбирал, не трогал, потому что может быть минирована", – сказал Дыченко. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. По его словам, подобное обычно происходит перед освобождением населенных пунктов российскими войсками, у которых уже есть опыт противодействия это тактике. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.

