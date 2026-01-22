https://1prime.ru/20260122/vtb-866795748.html

В России сократится объем выдачи кредитных карт

В России сократится объем выдачи кредитных карт - 22.01.2026, ПРАЙМ

В России сократится объем выдачи кредитных карт

Объем выдачи кредитных карт в России в 2026 году сократится - банки будут аккуратнее в отборе клиентов, сообщает пресс-служба ВТБ. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T16:17+0300

2026-01-22T16:17+0300

2026-01-22T17:09+0300

финансы

банки

россия

втб

нбки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863962309_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_a90bf62c5b2c54ed8c83863b29176304.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Объем выдачи кредитных карт в России в 2026 году сократится - банки будут аккуратнее в отборе клиентов, сообщает пресс-служба ВТБ. "Объем выдачи кредитных карт в России в этом году сократится. Основной фокус рынка кредитных карт в 2026 году сместится в сторону повышения качества портфеля и рентабельности бизнеса – банки будут аккуратнее в отборе клиентов, а не в "погоне" за их количеством", - считают эксперты ВТБ. Они отмечают, что рост выдачи кредитных карт в декабре 2025 года, связанный с предновогодними тратами, не смог переломить общую тенденцию года. Основными причинами замедления рынка стали регуляторные ограничения, эффект от "периода охлаждения" и более взвешенный подход банков к оценке заемщиков и их кредитной нагрузке. Эти же факторы объясняют сокращение среднего лимита по картам. "По данным НБКИ, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на уровне до 1-1,3 миллиона карт ежемесячно после падения во второй половине 2024 года, когда количество выданных кредиток сократилось более чем в два раза - с уровня 2,2-2,3 миллиона", - отмечается в сообщении. Одним из драйверов изменений для рынка кредитных карт в наступающем году станет адаптация к новой налоговой политике: законодательные изменения части НДС потребует от игроков пересмотра своих тарифных моделей, отмечается в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, втб, нбки