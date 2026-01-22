В России сократится объем выдачи кредитных карт

https://1prime.ru/20260122/vtb-866795748.html
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Объем выдачи кредитных карт в России в 2026 году сократится - банки будут аккуратнее в отборе клиентов, сообщает пресс-служба ВТБ. "Объем выдачи кредитных карт в России в этом году сократится. Основной фокус рынка кредитных карт в 2026 году сместится в сторону повышения качества портфеля и рентабельности бизнеса – банки будут аккуратнее в отборе клиентов, а не в "погоне" за их количеством", - считают эксперты ВТБ. Они отмечают, что рост выдачи кредитных карт в декабре 2025 года, связанный с предновогодними тратами, не смог переломить общую тенденцию года. Основными причинами замедления рынка стали регуляторные ограничения, эффект от "периода охлаждения" и более взвешенный подход банков к оценке заемщиков и их кредитной нагрузке. Эти же факторы объясняют сокращение среднего лимита по картам. "По данным НБКИ, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на уровне до 1-1,3 миллиона карт ежемесячно после падения во второй половине 2024 года, когда количество выданных кредиток сократилось более чем в два раза - с уровня 2,2-2,3 миллиона", - отмечается в сообщении. Одним из драйверов изменений для рынка кредитных карт в наступающем году станет адаптация к новой налоговой политике: законодательные изменения части НДС потребует от игроков пересмотра своих тарифных моделей, отмечается в сообщении.
