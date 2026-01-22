https://1prime.ru/20260122/vvp-866797047.html
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны - 22.01.2026, ПРАЙМ
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны
ВВП США в третьем квартале, согласно обновленной оценке, вырос на 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится... | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ВВП США в третьем квартале, согласно обновленной оценке, вырос на 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Предварительная оценка предполагала рост экономики страны на 4,3%. Указывается, что в связи с шатдауном правительства США обновленная оценка заменяет собой публикацию окончательных данных за третий квартал, которая изначально была запланирована на 19 декабря 2025 года. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в третьем квартале 2025 года увеличилась на 2,3%, как и показала предварительная оценка. В первом квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год, во втором - вырос на 3,8%. Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по новой оценке, составил 3,5% после 2,5% в предыдущем квартале, что совпало предварительными данными. Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны
ВВП США в третьем квартале вырос на 4,4% в пересчете на год
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ВВП США в третьем квартале, согласно обновленной оценке, вырос на 4,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Предварительная оценка предполагала рост экономики страны на 4,3%. Указывается, что в связи с шатдауном правительства США
обновленная оценка заменяет собой публикацию окончательных данных за третий квартал, которая изначально была запланирована на 19 декабря 2025 года.
В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в третьем квартале 2025 года увеличилась на 2,3%, как и показала предварительная оценка.
В первом квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год, во втором - вырос на 3,8%.
Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по новой оценке, составил 3,5% после 2,5% в предыдущем квартале, что совпало предварительными данными.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.