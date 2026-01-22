https://1prime.ru/20260122/vypad-866806420.html
"Жизнь рассудит". Орбан жестко ответил на выпад Зеленского
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X ответил на резкие слова Владимира Зеленского.Глава киевского режима ранее в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник"."Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого", — заявил Орбан.Он добавил, что Венгрия, несмотря на оскорбления, продолжит поставлять Украине электроэнергию и топливо, а также помогать беженцам."Жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает. Виктор", — написал политик.Зеленский уже не в первый раз допускает неуважительные высказывания в адрес Орбана, в том числе комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности вступления Украины в Евросоюз.Орбан ранее критиковал тех, кто игнорирует громкие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" в борьбе с коррупцией. Он также заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
