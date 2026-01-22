Курс юаня на Мосбирже снижается к рублю

https://1prime.ru/20260122/yuan-866800491.html

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты к рублю в четверг заметно падает второй день подряд, обновляя минимумы начавшегося года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.53 мск снижался на 11 копеек (-1%), до 10,84 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,81-10,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,10 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,020 против 6,973 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,57 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в четверг ощутимо дешевеет к рублю вторую сессию подряд, сползая в направлении 10,8 рубля. "Фактор январского налогового периода, временно увеличивающий предложение иностранной валюты, а также свойственный началу года слабый спрос на нее - это два сильных драйвера укрепления рубля. Пока не наблюдается каких-то факторов, способных нивелировать действие сезонного и фискального", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Курс рубля вырос на геополитических ожиданиях, а также на повышенных продажах валюты со стороны Банка России, отмечает в свою очередь Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,64% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,98% на предыдущих торгах. Таким образом, юаневые ставки, хоть и остаются низкими, но вышли на максимумы с декабря 2024 года. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.56 мск падала на 1,4%, до 64,30 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 98,6 пункта. Прогнозы Бабин ожидает продолжения укрепления рубля в краткосрочной перспективе. "Скорее всего, уже до конца недели юань проверит на прочность уровень поддержки 10,8 рубля. При его пробое откроется дорога к трехлетнему минимуму 10,62 рубля, установленному в конце ноября", - говорит он. "Снижение цен на российскую нефть означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок в чуть более долгосрочной перспективе. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортеров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля", - полагает со своей стороны Михеев.

