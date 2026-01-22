https://1prime.ru/20260122/yuan-866805528.html
Курс юаня в четверг обновил минимум начавшегося года
Курс юаня в четверг обновил минимум начавшегося года
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг ощутимо упал второй торговый день подряд и обновил минимум начавшегося года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек и составил 10,83 рубля. Курсовой коридор составил 10,81-10,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,98 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в четверг ощутимо дешевел к рублю вторую сессию подряд, сползая в направлении отметки 10,8 рубля. Поддержка приходила от ряда факторов. "Главным фактором поддержки рубля остается улучшение геополитического фона. В моменте позитивный эффект от вернувшихся надежд на деэскалацию может дополнительно быть усилен налоговым периодом – экспортеры в текущих условиях могут ускоренно наращивать продажу валюты", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.44 мск падала на 2,04%, до 63,91 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,45%, до 98,32 пункта. Прогнозы Представляется, что границы импульса укрепления рубля уже близки, говорит Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Импортеры могут активизировать спрос на валюту с целью пополнить складские запасы до новогодних каникул в КНР. Краткосрочные ожидания по курсу юаня – 10,7-11,2 рубля, доллара – 75-78 рублей", - добавляет он. В пятницу курс юаня способен остаться ниже 10,95 рубля, если последние геополитические события не принесут инвесторам разочарований, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
