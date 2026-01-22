Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 17,4 миллиарда рублей
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 17,4 миллиарда рублей - 22.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 17,4 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 января составил 17,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
рф
минфин
рынок
финансы
фнб
банк россия
банки
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 января составил 17,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал, что с 16 января по 5 февраля продаст валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в день. ЦБ в конце декабря сообщал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
рф, минфин, рынок, финансы, фнб, банк россия, банки
РФ, Минфин, Рынок, Финансы, ФНБ, банк Россия, Банки
10:51 22.01.2026
 
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 17,4 миллиарда рублей

ЦБ РФ с расчетами 21 января продал на внутреннем рынке юани на 17,4 млрд руб

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 января составил 17,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал, что с 16 января по 5 февраля продаст валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в день.
ЦБ в конце декабря сообщал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
 
РФМинфинРынокФинансыФНБбанк РоссияБанки
 
 
