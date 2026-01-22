https://1prime.ru/20260122/yuani-866786398.html
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 17,4 миллиарда рублей
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 17,4 миллиарда рублей - 22.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 17,4 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 января составил 17,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T10:51+0300
2026-01-22T10:51+0300
2026-01-22T10:51+0300
рф
минфин
рынок
финансы
фнб
банк россия
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 января составил 17,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал, что с 16 января по 5 февраля продаст валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в день. ЦБ в конце декабря сообщал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, минфин, рынок, финансы, фнб, банк россия, банки
РФ, Минфин, Рынок, Финансы, ФНБ, банк Россия, Банки
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 17,4 миллиарда рублей
ЦБ РФ с расчетами 21 января продал на внутреннем рынке юани на 17,4 млрд руб