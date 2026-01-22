https://1prime.ru/20260122/zaderzhki-866777440.html
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн - 22.01.2026, ПРАЙМ
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн
Ожидаются задержки шести пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех грузовых цистерн в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T01:46+0300
2026-01-22T01:46+0300
2026-01-22T01:46+0300
бизнес
россия
тульская область
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866777440.jpg?1769035611
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ожидаются задержки шести пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех грузовых цистерн в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщил, что на перегоне "Жданка-Товарково" четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет.
"Обновление по ситуации на перегоне "Жданка-Товарково". По информации взаимодействующих служб, из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям "Узловая-Елец" и "Елец-Ожерелье", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что предварительная причина схода вагонов – падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. По предварительной оценке, срок восстановления - до двух часов.
"Поезда дальнего следования будут ожидать восстановления движения на железнодорожных станциях. Пассажиры РЖД обеспечены горячими напитками. Пригородные поезда следуют без задержек", - уточнил Миляев.
В настоящее время 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируется на станцию "Богородицк".
тульская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тульская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Тульская область, РЖД
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн
Губернатор Тульской области Миляев: ожидаются задержки шести поездов из-за схода цистерн
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ожидаются задержки шести пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех грузовых цистерн в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщил, что на перегоне "Жданка-Товарково" четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет.
"Обновление по ситуации на перегоне "Жданка-Товарково". По информации взаимодействующих служб, из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям "Узловая-Елец" и "Елец-Ожерелье", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что предварительная причина схода вагонов – падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. По предварительной оценке, срок восстановления - до двух часов.
"Поезда дальнего следования будут ожидать восстановления движения на железнодорожных станциях. Пассажиры РЖД обеспечены горячими напитками. Пригородные поезда следуют без задержек", - уточнил Миляев.
В настоящее время 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируется на станцию "Богородицк".