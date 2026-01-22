Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн - 22.01.2026
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн - 22.01.2026, ПРАЙМ
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн
Ожидаются задержки шести пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех грузовых цистерн в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T01:46+0300
2026-01-22T01:46+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ожидаются задержки шести пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех грузовых цистерн в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ранее Миляев сообщил, что на перегоне "Жданка-Товарково" четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет. "Обновление по ситуации на перегоне "Жданка-Товарково". По информации взаимодействующих служб, из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям "Узловая-Елец" и "Елец-Ожерелье", - написал Миляев в Telegram-канале. Губернатор добавил, что предварительная причина схода вагонов – падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. По предварительной оценке, срок восстановления - до двух часов. "Поезда дальнего следования будут ожидать восстановления движения на железнодорожных станциях. Пассажиры РЖД обеспечены горячими напитками. Пригородные поезда следуют без задержек", - уточнил Миляев. В настоящее время 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируется на станцию "Богородицк".
01:46 22.01.2026
 
В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн

Губернатор Тульской области Миляев: ожидаются задержки шести поездов из-за схода цистерн

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ожидаются задержки шести пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех грузовых цистерн в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщил, что на перегоне "Жданка-Товарково" четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет.
"Обновление по ситуации на перегоне "Жданка-Товарково". По информации взаимодействующих служб, из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям "Узловая-Елец" и "Елец-Ожерелье", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что предварительная причина схода вагонов – падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. По предварительной оценке, срок восстановления - до двух часов.
"Поезда дальнего следования будут ожидать восстановления движения на железнодорожных станциях. Пассажиры РЖД обеспечены горячими напитками. Пригородные поезда следуют без задержек", - уточнил Миляев.
В настоящее время 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируется на станцию "Богородицк".
 
