https://1prime.ru/20260122/zaderzhki-866777440.html

В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн

В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн - 22.01.2026, ПРАЙМ

В Тульской области ожидают задержки шести поездов из-за схода цистерн

Ожидаются задержки шести пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех грузовых цистерн в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T01:46+0300

2026-01-22T01:46+0300

2026-01-22T01:46+0300

бизнес

россия

тульская область

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866777440.jpg?1769035611

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ожидаются задержки шести пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех грузовых цистерн в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ранее Миляев сообщил, что на перегоне "Жданка-Товарково" четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет. "Обновление по ситуации на перегоне "Жданка-Товарково". По информации взаимодействующих служб, из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям "Узловая-Елец" и "Елец-Ожерелье", - написал Миляев в Telegram-канале. Губернатор добавил, что предварительная причина схода вагонов – падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. По предварительной оценке, срок восстановления - до двух часов. "Поезда дальнего следования будут ожидать восстановления движения на железнодорожных станциях. Пассажиры РЖД обеспечены горячими напитками. Пригородные поезда следуют без задержек", - уточнил Миляев. В настоящее время 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируется на станцию "Богородицк".

тульская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, тульская область, ржд