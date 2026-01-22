https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866781512.html

"К весне": на Западе выставили ультиматум Зеленскому из-за Гренландии

"К весне": на Западе выставили ультиматум Зеленскому из-за Гренландии - 22.01.2026, ПРАЙМ

"К весне": на Западе выставили ультиматум Зеленскому из-за Гренландии

Если Зеленский не подпишет соглашение с Россией до весны, это может создать проблемы для президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре и привести к потере... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T06:47+0300

2026-01-22T06:47+0300

2026-01-22T06:47+0300

мировая экономика

гренландия

дональд трамп

дмитрий песков

сша

москва

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Если Зеленский не подпишет соглашение с Россией до весны, это может создать проблемы для президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре и привести к потере поддержки из-за ситуации вокруг Гренландии, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico."Киев ожидает ноябрьских выборов в конгресс США в надежде ослабить позиции Дональда Трампа, чтобы попытаться ему противостоять. <…> Если бы Трампу удалось совершить "супергеройский" ход, то есть достичь соглашения с Москвой, он мог бы продать это избирателям. Вторая возможная супер-история — это Гренландия", — обозначается в материале.В этой ситуации, как считает автор статьи, упрямство Зеленского может негативно сказаться на нем самом. У главы украинского правительства остается немного времени, так как западные страны вскоре окончательно сосредоточат внимание на вопросе Гренландии и оставят Киев на растерзание Москвы."Но гораздо вероятнее, что Зеленский и поддерживающие его европейские поджигатели войны продолжат медлить, и тогда Трампу нечего будет предложить на выборах. В этом случае украинский вопрос начнет иметь обратный эффект. <…> Таким образом, если Зеленский продолжит блокировать переговорный процесс и к весне ничего конкретного не будет достигнуто, Вашингтон просто оставит Украину и направит все свои силы на Гренландию", — резюмирует издание.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский не захотел встречаться с президентом США в Давосе из-за отсутствия прогресса в предыдущих переговорах и чтобы избежать разногласий с Трампом по вопросу Гренландии.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Украине следует принять решение о переговорах, так как продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.

https://1prime.ru/20260119/polsha-866678748.html

https://1prime.ru/20260121/zelenskiy-866762302.html

гренландия

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, гренландия, дональд трамп, дмитрий песков, сша, москва, общество