"К весне": на Западе выставили ультиматум Зеленскому из-за Гренландии - 22.01.2026
"К весне": на Западе выставили ультиматум Зеленскому из-за Гренландии
"К весне": на Западе выставили ультиматум Зеленскому из-за Гренландии - 22.01.2026, ПРАЙМ
"К весне": на Западе выставили ультиматум Зеленскому из-за Гренландии
Если Зеленский не подпишет соглашение с Россией до весны, это может создать проблемы для президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре и привести к потере... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T06:47+0300
2026-01-22T06:47+0300
мировая экономика
гренландия
дональд трамп
дмитрий песков
сша
москва
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Если Зеленский не подпишет соглашение с Россией до весны, это может создать проблемы для президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре и привести к потере поддержки из-за ситуации вокруг Гренландии, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico."Киев ожидает ноябрьских выборов в конгресс США в надежде ослабить позиции Дональда Трампа, чтобы попытаться ему противостоять. &lt;…&gt; Если бы Трампу удалось совершить "супергеройский" ход, то есть достичь соглашения с Москвой, он мог бы продать это избирателям. Вторая возможная супер-история — это Гренландия", — обозначается в материале.В этой ситуации, как считает автор статьи, упрямство Зеленского может негативно сказаться на нем самом. У главы украинского правительства остается немного времени, так как западные страны вскоре окончательно сосредоточат внимание на вопросе Гренландии и оставят Киев на растерзание Москвы."Но гораздо вероятнее, что Зеленский и поддерживающие его европейские поджигатели войны продолжат медлить, и тогда Трампу нечего будет предложить на выборах. В этом случае украинский вопрос начнет иметь обратный эффект. &lt;…&gt; Таким образом, если Зеленский продолжит блокировать переговорный процесс и к весне ничего конкретного не будет достигнуто, Вашингтон просто оставит Украину и направит все свои силы на Гренландию", — резюмирует издание.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский не захотел встречаться с президентом США в Давосе из-за отсутствия прогресса в предыдущих переговорах и чтобы избежать разногласий с Трампом по вопросу Гренландии.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Украине следует принять решение о переговорах, так как продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
гренландия
сша
москва
мировая экономика, гренландия, дональд трамп, дмитрий песков, сша, москва, общество
Мировая экономика, Гренландия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, МОСКВА, Общество
06:47 22.01.2026
 
"К весне": на Западе выставили ультиматум Зеленскому из-за Гренландии

AD: если Зеленский не договорится с Россией до весны, США откажутся от поддержки Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Если Зеленский не подпишет соглашение с Россией до весны, это может создать проблемы для президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре и привести к потере поддержки из-за ситуации вокруг Гренландии, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.
"Киев ожидает ноябрьских выборов в конгресс США в надежде ослабить позиции Дональда Трампа, чтобы попытаться ему противостоять. <…> Если бы Трампу удалось совершить "супергеройский" ход, то есть достичь соглашения с Москвой, он мог бы продать это избирателям. Вторая возможная супер-история — это Гренландия", — обозначается в материале.
В этой ситуации, как считает автор статьи, упрямство Зеленского может негативно сказаться на нем самом. У главы украинского правительства остается немного времени, так как западные страны вскоре окончательно сосредоточат внимание на вопросе Гренландии и оставят Киев на растерзание Москвы.
"Но гораздо вероятнее, что Зеленский и поддерживающие его европейские поджигатели войны продолжат медлить, и тогда Трампу нечего будет предложить на выборах. В этом случае украинский вопрос начнет иметь обратный эффект. <…> Таким образом, если Зеленский продолжит блокировать переговорный процесс и к весне ничего конкретного не будет достигнуто, Вашингтон просто оставит Украину и направит все свои силы на Гренландию", — резюмирует издание.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский не захотел встречаться с президентом США в Давосе из-за отсутствия прогресса в предыдущих переговорах и чтобы избежать разногласий с Трампом по вопросу Гренландии.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Украине следует принять решение о переговорах, так как продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
Мировая экономикаГренландияДональд ТрампДмитрий ПесковСШАМОСКВАОбщество
 
 
