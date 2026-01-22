Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине высмеяли Зеленского за постановочные фото - 22.01.2026
На Украине высмеяли Зеленского за постановочные фото
На Украине высмеяли Зеленского за постановочные фото - 22.01.2026, ПРАЙМ
На Украине высмеяли Зеленского за постановочные фото
Владимир Зеленский забыл выключить свет и сидел у стационарного компьютера, работающего от сети, в "обесточенном" кабинете своего офиса, о чем написал депутат... | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский забыл выключить свет и сидел у стационарного компьютера, работающего от сети, в "обесточенном" кабинете своего офиса, о чем написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.Фотографии с заседания, опубликованные офисом Зеленского, были намеренно затемнены для создания впечатления отключенного электричества, чтобы подчеркнуть солидарность главы киевских властей с жителями Украины, столкнувшимися с проблемами подачи электричества."Самое смешное на этом фото — то, что Зеленский смотрит на стационарный компьютер, который работает только от электричества. Нам уже надо было поставить ноутбук или телефон, чтобы мы поверили. Но мы все равно поверили! Он нас никогда не обманывал!" — написал депутат.Кроме того, депутат Ярослав Железняк обратил внимание на то, что президент находился в футболке в холодном здании. Это, по его мнению, говорит о хорошем отоплении кабинета, контрастируя с условиями жизни киевлян, подвергающихся отключениям электричества."В здании офиса действительно очень холодно. При этом, дело не в том, что нет отопления (оно тоже недавно исчезло). Просто это очень старое советское здание, где холодно почти в каждом кабинете. &lt;…&gt; Но, судя по тому, что президент в футболке, значит, его кабинет достаточно хорошо отапливают. Ну или его греет народная любовь", — сыронизировал он.В январе мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал столичным жителям временно покинуть город из-за постоянных перебоев с электричеством и отоплением. СМИ сообщали, что он назвал это искренним предупреждением о сложных обстоятельствах.Начавшиеся в октябре массовые многочасовые отключения электричества на Украине вызваны поломками в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране повреждены крупные тепло- и гидроэлектростанции, что значительно снижает их возможности вырабатывать электроэнергию.В ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты российские войска нацеливаются на скопления личного состава, техники и наемников, а также на инфраструктуру Украины, задействованную в военной индустрии: энергетические объекты, оборонные предприятия, системы управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не бьет по жилым зданиям и социальным объектам.* внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866782050_60:0:1001:706_1920x0_80_0_0_667aca9e8d00eff75138f48abfa723b7.jpg
На Украине высмеяли Зеленского за постановочные фото

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский забыл выключить свет и сидел у стационарного компьютера, работающего от сети, в "обесточенном" кабинете своего офиса, о чем написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Фотографии с заседания, опубликованные офисом Зеленского, были намеренно затемнены для создания впечатления отключенного электричества, чтобы подчеркнуть солидарность главы киевских властей с жителями Украины, столкнувшимися с проблемами подачи электричества.
"Самое смешное на этом фото — то, что Зеленский смотрит на стационарный компьютер, который работает только от электричества. Нам уже надо было поставить ноутбук или телефон, чтобы мы поверили. Но мы все равно поверили! Он нас никогда не обманывал!" — написал депутат.
Кроме того, депутат Ярослав Железняк обратил внимание на то, что президент находился в футболке в холодном здании. Это, по его мнению, говорит о хорошем отоплении кабинета, контрастируя с условиями жизни киевлян, подвергающихся отключениям электричества.
"В здании офиса действительно очень холодно. При этом, дело не в том, что нет отопления (оно тоже недавно исчезло). Просто это очень старое советское здание, где холодно почти в каждом кабинете. <…> Но, судя по тому, что президент в футболке, значит, его кабинет достаточно хорошо отапливают. Ну или его греет народная любовь", — сыронизировал он.
В январе мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал столичным жителям временно покинуть город из-за постоянных перебоев с электричеством и отоплением. СМИ сообщали, что он назвал это искренним предупреждением о сложных обстоятельствах.
Начавшиеся в октябре массовые многочасовые отключения электричества на Украине вызваны поломками в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране повреждены крупные тепло- и гидроэлектростанции, что значительно снижает их возможности вырабатывать электроэнергию.
В ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты российские войска нацеливаются на скопления личного состава, техники и наемников, а также на инфраструктуру Украины, задействованную в военной индустрии: энергетические объекты, оборонные предприятия, системы управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не бьет по жилым зданиям и социальным объектам.
* внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
 
Виталий КличкоВладимир ЗеленскийУКРАИНАОбществоКиевАлексей Гончаренко
 
 
Заголовок открываемого материала