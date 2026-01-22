https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866799190.html

"Не сдерживается": на Западе запаниковали из-за состояния Зеленского

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский больше не сдерживает своего раздражения в вопросах внутренней и внешней политики из-за ухудшения ситуации на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Ситуация на Украине резко обострилась по нескольким фронтам. Это становится еще более очевидным, если в эти дни понаблюдать за Зеленским. <…> Заметно, что в эти холодные зимние недели он реагирует крайне раздраженно. Он критикует украинскую противовоздушную оборону, а также мэра Киева Виталия Кличко. В области внешней политики Зеленский также не сдерживается. Например, он критикует так называемый "Совета мира" Трампа, предложенный американцами орган для решения глобальных конфликтов", — говорится в материале.Издание отмечает, что глава киевского режима находится под сильным давлением из-за внутренних проблем, таких как процветающая коррупция, жестокие мобилизационные отряды, и растущая напряженность перед возможной предвыборной кампанией.В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.

