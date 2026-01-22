https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866802009.html
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в ОАЭ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в Давосе, что украинская делегация встретится с американской и российской на трехсторонней встрече в ОАЭ в пятницу и субботу, пишет украинское издание "Страна.ua" "Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и РФ, которая должна пройти завтра в ОАЭ и продлиться два дня. О чем именно будут говорить, он не сказал", - пишет издание в своем Telegram-канале.
