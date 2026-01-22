Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в ОАЭ - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866802009.html
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в ОАЭ
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в ОАЭ - 22.01.2026, ПРАЙМ
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в ОАЭ
Владимир Зеленский заявил в Давосе, что украинская делегация встретится с американской и российской на трехсторонней встрече в ОАЭ в пятницу и субботу, пишет... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T19:12+0300
2026-01-22T19:12+0300
мировая экономика
оаэ
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в Давосе, что украинская делегация встретится с американской и российской на трехсторонней встрече в ОАЭ в пятницу и субботу, пишет украинское издание "Страна.ua" "Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и РФ, которая должна пройти завтра в ОАЭ и продлиться два дня. О чем именно будут говорить, он не сказал", - пишет издание в своем Telegram-канале.
оаэ
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оаэ, украина, сша, владимир зеленский
Мировая экономика, ОАЭ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
19:12 22.01.2026
 
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в ОАЭ

Зеленский заявил о встрече Украины, США и России в ОАЭ в пятницу и субботу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в Давосе, что украинская делегация встретится с американской и российской на трехсторонней встрече в ОАЭ в пятницу и субботу, пишет украинское издание "Страна.ua"
"Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и РФ, которая должна пройти завтра в ОАЭ и продлиться два дня. О чем именно будут говорить, он не сказал", - пишет издание в своем Telegram-канале.
 
Мировая экономикаОАЭУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала