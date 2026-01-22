Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом - 22.01.2026
https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866806122.html
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом - 22.01.2026, ПРАЙМ
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом
Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе заявил, что Европа не знает, как себя защищать и как реагировать на ситуацию... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T23:16+0300
2026-01-22T23:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе заявил, что Европа не знает, как себя защищать и как реагировать на ситуацию вокруг Гренландии, сообщает издание "Страна.ua"."В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова", — сказал он.Зеленский отметил, что многие европейские лидеры не понимают, как действовать в ситуации вокруг Гренландии, и потому рассчитывают, что США "перегорят".Газета Politico ранее писала, что Зеленский не сумел получить место в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.Встреча состоялась в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал беседу с главой киевского режима хорошей и добавил, что обсуждение мирного процесса продолжается.
сша, гренландия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, politico, ес
США, Гренландия, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Politico, ЕС
23:16 22.01.2026
 
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом

Зеленский заявил, что Европа не понимает, как себя защитить

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе заявил, что Европа не знает, как себя защищать и как реагировать на ситуацию вокруг Гренландии, сообщает издание "Страна.ua".
"В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в ОАЭ
Вчера, 19:12
Зеленский отметил, что многие европейские лидеры не понимают, как действовать в ситуации вокруг Гренландии, и потому рассчитывают, что США "перегорят".
Газета Politico ранее писала, что Зеленский не сумел получить место в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.
Встреча состоялась в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал беседу с главой киевского режима хорошей и добавил, что обсуждение мирного процесса продолжается.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе
Вчера, 14:29
 
США Гренландия ЕВРОПА Владимир Зеленский Дональд Трамп Politico ЕС
 
 
