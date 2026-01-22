Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом

https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866806122.html

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе заявил, что Европа не знает, как себя защищать и как реагировать на ситуацию вокруг Гренландии, сообщает издание "Страна.ua"."В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова", — сказал он.Зеленский отметил, что многие европейские лидеры не понимают, как действовать в ситуации вокруг Гренландии, и потому рассчитывают, что США "перегорят".Газета Politico ранее писала, что Зеленский не сумел получить место в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.Встреча состоялась в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал беседу с главой киевского режима хорошей и добавил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

